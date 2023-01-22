UID Başkanı Almanya'da Hizmet Hareketi mensupları için nefret söylemini sürdürdü

Almanya’da AKP’li vekil Mustafa Açıkgöz’ün tepki çeken nefret söylemini, Avrupa Demokratlar Birliği (UID) Başkanı Köksal Kuş devam ettirdi. PKK ve Hizmet Hareketi’ni hedef alan Kuş, “Almanya’nın terör örgütü olarak tanımaması bir şey ifade etmez” dedi.







“ONLARA YAŞAM HAKKI TANIMAYACAĞIZ”

AKP Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, Almanya’nın Neuss kentinde MHP’ye yakın bir derneğe ziyaretinde yaptığı konuşmada, Hizmet Hareketi ve Kürtlere yönelik hedef gösteren ve nefret suçu içeren bir konuşma yaparak, ““Onlara Türkiye’de yaşam hakkı tanımadığımız gibi Almanya’da da tanımayacağız. Dünyanın neresine kaçarlarsa kaçsınlar o PKK terör örgütünü, F... terör örgütünü de bitireceğiz” demişti.





KUŞ, HEDEF GÖSTERİP AKP’Lİ VEKİLİN KONUŞMALARINI SAVUNDU

Bold'un haberine göre Açıkgöz’ün bu açıklamalarına Alman hükumeti en üst düzeyden tepki gösterdi. Konuşma hakkında soruşturma başlatıldı. Gelişmelerin yankılrı sürerken benzer bir nefret söylemi de AKP’nin Avrupa’daki kolu olan Demokratlar Birliği'nin Başkanı Köksal Kuş'tan geldi. Kuş Almanya'nın Duisburg şehrinde Avrupa Kanalı’nda katıldığı canlı yayında, Açıkgöz’ün açıklamalarını savundu. Kuş, “Milletvekili hiç zaman onu kast etmedi. PKK’yı Almanya bir terör örgütü olarak tanımlıyor. F....’cüleri tanımamış olmamaları bizim için çok bir şey ifade etmiyor. Varlığına kast etmiş örgütlere karşı gereğini yapar, zaten yapması da gerekiyor” dedi.