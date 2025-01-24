Ukrayna 121 İHA ile saldırdı, Rusya’da uçak seferleri iptal edildi

Samanyoluhaber.com - Moskova





Rusya'nın Kazan, Nijnekamsk, Penza, Samara ve Saratov’daki havalimanlarında uçak seferleri durduruldu.





Rusya sivil havacılık kurumu, Rosaviatsiya'dan yapılan açıklamaya göre, havalimanlarında kısıtlamalar İHA tehdidi geçene kadar devam edecek. 24 Ocak gecesi, Rusya’nın çeşitli bölgelerine insansız hava araçları (İHA) ile saldırılar düzenlendi.





Özellikle Kursk, Tula ve Ryazan bölgelerinde İHA’lar düşürüldü. Ayrıca, Moskova’ya yönelen dört İHA’nın saldırısı Moskova Bölgesi’nde engellendi. Bu konuda Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin bilgi verdi.





Yaşanan saldırılar nedeniyle Moskova’daki üç havalimanında da operasyonlar kısa süreliğine durduruldu.





121 Ukrayna İHA’sı düşürüldü





Rusya Savunma Bakanlığı, gece boyunca Rus hava savunma güçlerinin 121 Ukrayna İHA’sını düşürdüğünü duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bu insansız hava araçları, Rusya’nın çeşitli bölgelerinde etkisiz hale getirildi.





Açıklamaya göre, Ukrayna’ya ait 121 İHA, Rusya’nın Briansk, Ryazan, Kursk, Saratov, Rostov, Moskova, Belgorod, Voronej, Tula, Oryol, Lipetsk bölgeleri, Moskova ve Kırım üzerinde hava savunma sistemleri tarafından düşürüldü.