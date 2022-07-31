Samanyolu Haber /Spor / Ukrayna Büyükelçisi Bodnar'dan 4 maddelik Fenerbahçe açıklaması /31 Temmuz 2022 16:27

Ukrayna Büyükelçisi Bodnar'dan 4 maddelik Fenerbahçe açıklaması

Fenerbahçe ile Ukrayna ekibi Dinamo Kiev arasında oynanan Şampiyonlar Ligi ön eleme turu maçında sarı lacivertli bazı taraftarların yaptığı 'Putin' tezahüratları gündem olurken, konuyla ilgili Ukrayna Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar'dan da 4 maddelik bir açıklama geldi.

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Fenerbahçe'nin geçtiğimiz günlerde Şampiyonlar Ligi ön eleme turu maçında karşılaştığı Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımıyla Kadıköy'de oynadığı maçta tribünlerden yükselen 'Putin' tezahüratlarıyla ilgili Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar'dan 4 maddelik bir açıklama geldi.

"Yanlış anlaşılmaları diyalog yolu ile düzeltiyoruz." ifadelerini kullanan Büyükelçi Bodnar, söz konusu olayın büyütülmemei gerektiğini ve Rusların bu olayı propaganda malzemesi yapmasına izin verilmemesi gerektiğini belirtti.

İşte Bodnar'ın o açıklaması:

Hatırlatıyorum:

1. Ukrayna’da dehşet verici bir savaş var. Rusya düşman, Putin katildir;

2. Türkiye dost, futbol tutku, Fenerbahçe güçlü takımdır;

3. Yanlış anlaşılmaları diyalog yolu ile düzeltiyoruz. Mektup ve açıklaması için Fenerbahçe’ye teşekkür ediyorum;

4. Burada noktalıyoruz ve Rus propagandasının istifade etmesine müsaade etmiyoruz.


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