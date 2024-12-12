Ukrayna, ATACMS füzeleriyle Rus askeri havaalanını vurdu

Samanyoluhaber.com - Moskova





Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Rostov bölgesindeki Taganrog askeri havaalanına ATACMS füzeleriyle saldırı düzenlediğini duyurdu.





Bakanlık, saldırının bir kısmının hava savunma sistemleri ve elektronik harp ekipmanlarıyla engellendiğini, ancak füze parçalarının düşmesi sonucu personel arasında yaralanmalar olduğunu belirtti.





Savunma Bakanlığı açıklamasında, “Pantsir hava savunma sistemi iki füzeyi imha etti, diğerleri elektronik harp sistemleriyle etkisiz hale getirildi. Ancak füze parçalarının düşmesi sonucu yaralanmalar meydana geldi ve bazı ekipmanlar hasar gördü” denildi. Havaalanındaki iki bina, üç askeri araç ve yakındaki otoparkta bulunan sivil araçlar hasar aldı.





Rostov Bölgesi Vali Vekili Yuri Slyusar, füze saldırısının kentin sanayi bölgelerinde de hasara neden olduğunu belirtti. Taganrog Belediye Başkanı Svetlana Kambulova, hasar nedeniyle 27 apartmanın ısıtmasız kaldığını duyurdu.





Batı Yapımı Silahların Kullanımı Artıyor





Bu saldırı, Batı yapımı ATACMS füzelerinin Ukrayna tarafından Kırım ve ilhak edilen bölgeler dışında kullanılmasının ilk örneklerinden biri olarak dikkat çekiyor. Daha önce, 19 Kasım’da Bryansk bölgesine düzenlenen bir saldırıda da bu füzeler kullanılmıştı.





Rusya, Batı’nın Ukrayna’ya sağladığı uzun menzilli silahların çatışmayı tırmandırdığına yönelik eleştirilerini sürdürüyor.





Savunma Bakanlığı, “Batı yapımı uzun menzilli silahların bu saldırısı cevapsız kalmayacak. Gerekli önlemler alınacaktır” açıklamasıyla sert bir yanıt sinyali verdi.