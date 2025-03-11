Samanyolu Haber /Dünya / Ukrayna ateşkesi kabul etti /11 Mart 2025 22:07

Ukrayna ateşkesi kabul etti

Suudi Arabistan'da ABD'li yetkililerle bir araya gelen Ukrayna lideri Zelenskiy'nin ateşkesi kabul ettiği bildirildi. ABD Dışişleri Bakanı Rubio, "Ukrayna, bugün barış için somut adımlar attı" yorumunda bulundu.

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ABD ve Ukrayna Dışişleri Bakanlıkları, Cidde'deki görüşmelerin ardından ortak yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamaya göre Ukrayna, ABD'nin, tarafların karşılıklı mutabakatıyla uzatılabilecek ve Rusya'nın eş zamanlı olarak uygulamasına tabi olacak 30 günlük geçici bir ateşkesin derhal yürürlüğe konması önerisini kabul etmeye hazır olduğunu belirtti.

Aynı açıklamada ABD'nin, istihbarat paylaşımı konusunda Kiev'e yönelik kısıtlamayı derhal kaldıracağı ve Ukrayna'ya güvenlik yardımını yeniden başlatacağı da vurgulandı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, "Ukrayna, bugün barış için somut adımlar attı" dedi.
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