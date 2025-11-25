Ukrayna barış planı: ABD umutlu, Avrupa temkinli

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Ukrayna barışı müzakerelerinde bir anlaşma sağlanması yönündeki umudunu sürdürdüğünü açıkladı.





Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt'in aktardığına göre, Trump, Ukrayna'da barış sağlanması için yürütülen görüşmelerin bir sonuç vereceğini düşünüyor. Hafta sonunda Trump'ın ulusal güvenlik ekibi ile Ukraynalı heyet arasındaki görüşmelerin verimli geçtiğine dikkat çeken Leavitt, gelinen noktada sadece üzerinde henüz uzlaşı sağlanmamış birkaç konu kaldığını belirtti.





DW Türkçe'de yer alan habere göre Leavitt ayrıca, Trump'ın savaşın sürüyor olmasından dolayı hayal kırıklığı yaşadığını vurguladı. Başkan Trump Ukrayna'ya ABD finansmanını sonlandırmış olsa da, ABD'nin hâlâ büyük miktarda silah tedarik ettiği ve sattığına dikkat çeken Leavitt, "Bunu sonsuza dek böyle sürdüremeyiz ve Başkan bu savaşın bitmesini istiyor" diye konuştu.





Zelenskiy: Onurla yapmak zorundayız

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise, müzakere ekibinin Cenevre'den dönüşünün ardından, Trump'ın 28 maddelik planındaki şartların azaltıldığını söyledi. Zelenskiy, yayınladığı akşam videosunda, "Nihai belgeyi oluşturmak için yapmamız gereken daha çok iş var. Bu iş oldukça zorlayıcı ve bunu onurla yapmak zorundayız" dedi. Detay vermeyen Zelenskiy, planı Trump ile görüşmek istediğini de belirtti.





Trump'ın sunduğu 28 maddelik plan, birçok kişi tarafından "Rusya'nın dilek listesi" olarak eleştirilmişti. Planı özellikle de Ukrayna tarafı ve AB üyesi devletler kabul edilemez olarak nitelendirmişti.





Zelenskiy'nin heyetinden gelen açıklamaya göre, plan artık bu hâliyle mevcut değil. Plan kapsamında, Ukrayna'nın ciddi toprak kayıplarını ve asker sayısına üst sınır getirmesi, NATO'nun Ukrayna ve diğer yeni üyeleri kabul etmemesi ve ABD'nin AB'de dondurulmuş Rus varlıklarından önemli ölçüde yararlanması öngörülüyordu.





"Barış bir gecede sağlanmayacak"

Almanya Başbakanı Friedrich Merz ise, ABD, Ukrayna ve önde gelen Avrupa ülkeleri arasındaki ilk görüşmelerin ardından hızlı bir ilerleme yaşanacağı yönündeki beklentileri törpüledi. Merz, Angola'nın başkenti Luanda'da Ukrayna savaşı ile ilgili özel bir AB zirvesinin ardından yaptığı açıklamada, "Ukrayna'da barış bir gecede sağlanmaz" diye konuştu.





Rusya plandan memnun değil

Kremlin ise, Avrupalıların ABD'nin Ukrayna planına yaptığı değişiklik önerilerini, "yapıcı olmadıkları" gerekçesiyle reddetti.





Putin'in danışmanı Yuri Uşakov, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, "İlk bakışta hiç yapıcı olmayan bir Avrupa planından haberdar olduk. Bu bize uymuyor" diye konuştu. İlk etapta Moskova, planın Rusya'nın merkezi taleplerine büyük ölçüde uygun olan orijinal versiyonunu memnuniyetle karşılamıştı.





Trump'ın orijinal 28 maddelik planı üzerinden ABD tarafıyla görüşmeye hazır olduklarını söyleyen Uşakov, planın birçok hükmünün "kesinlikle kabul edilebilir" olduğunu söyledi.





Cenevre'deki müzakerelere dair Moskova'dan daha önce sadece sınırlı tepkiler gelmişti. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, bugüne kadar Ukrayna görüşmelerinin sonucu hakkında kendilerine resmi bir bilgi ulaşmadığını açıklamıştı.