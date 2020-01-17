Ukrayna Başbakanı istifa etti

Ukrayna Devlet Başkanı Vlodomir Zelensky, Başbakan Oleksiy Honcharuk'un istifa mektubunu değerlendireceği kaydedildi.





Honcharuk istifa dilekçesi Zelensky'e sunmasının akabinde Facebook'ta yaptığı açıklamada şunları yazdı: "Başkan'ın programını tamamlama görevine geldim. O benim için açıklık ve nezaket modeli. Fakat Başkan'a olan saygı ve güvenimize yönelik herhangi bir şüphe oluşmaması için bir istifa mektubu yazarak kendisine ilettim."







Rusya'da da Vladimir Putin'in anayasada değişiklik açıklamalarının ardından Medvedev hükümeti istifa etmişti.





UKRAYNA UÇAĞI İRAN'DA DÜŞÜRÜLDÜ





9 Ocak'ta Tahran Havalimanı'ndan kalkan Ukrayna Hava Yolları'na ait yolcu uçağı düşmüştü. Faciada 9'u mürettebat 176 kişi hayatını kaybetmişti.





Uçağın İran tarafından fırlatılan iki füze ile düşürüldüğü ortaya çıkmış, Tahran yönetim "Sehven vurduk, özür diliyoruz." beyanında bulunmuştu.