Samanyoluhaber.com - Moskova





Ukrayna Parlamentosu'ndan yapılan son açıklamalar, ülkenin Rusya ile olan savaşının 2026 yılına kadar sürebileceğini gösteriyor. Ukrayna Verhovna Rada'sı (Parlamentosu) yetkilileri, hazırlanmakta olan yeni bütçe tasarısında uzun vadeli askeri ihtiyaçların tam olarak karşılanmasının planlandığını duyurdu.





Savunma harcamalarının GSYİH'nın önemli bir bölümünü oluşturmaya devam edeceği, askeri teçhizat, silah üretimi ve asker maaşları için kaynak ayrılacağı, Batılı müttefiklerden gelen askeri yardımların da bütçe planlarına dahil edildiği ifade ediliyor.





Ukrayna'nın doğu ve güney cephelerindeki yoğun çatışmalar, ülkenin askeri harcamalarını sürekli artırma ihtiyacını doğuruyor. Açıklamalar askeri operasyonların maliyetinin her geçen gün arttığına, yeni silah sistemlerinin temini ve yerli savunma sanayiinin geliştirilmesi için ek kaynak gerektiğine, yaralı askerlerin tedavisi ve gazilerin sosyal haklarının karşılanması için fon ayrılması gerekliliğine dikkat çekiyor.





Ukrayna Maliye Bakanlığı, savaşın uzaması durumunda: ABD ve AB'den alınan mali yardımların sürdürülebilirliğinin kritik önem taşıdığını, yurtiçi vergi gelirlerinin artırılması için yeni önlemlerin gündemde olduğunu, savaş ekonomisinin getirdiği zorluklara rağmen temel kamu hizmetlerinin sürdürülmesine çalışıldığını vurguluyor.





Uzmanlar: savaş daha uzun süreli





Ekonomi ve savunma uzmanları, Ukrayna'nın bu bütçe planlamasını, savaşın beklenenden daha uzun süreceğine dair gerçekçi bir değerlendirme olarak görüyor. Ülkenin hem askeri hem de ekonomik anlamda uzun soluklu bir mücadeleye hazırlandığını belirtiyor.





Batılı ülkelerin Ukrayna'ya desteğinin devam etmesinin hayati önem taşıdığının altını çiziyor. Bu gelişmeler, Ukrayna'nın Rusya ile olan savaşında "uzun savaş" stratejisi benimsediğini ve ekonomisini buna göre yapılandırdığını gösteriyor. Savaşın 2026'ya kadar uzayabileceği ihtimali, uluslararası toplumun Ukrayna'ya desteğinin sürekliliği konusunu daha da önemli hale getiriyor.