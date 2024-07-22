Ukrayna bir gecede 35 adet İran yapımı Rus İHA'sını düşürdü

Euronews'te yer alan habere göre Ukrayna Hava Kuvvetleri yetkilileri, 20 Temmuz'u 21 Temmuz'a bağlayan gece boyunca Rusya'nın fırlattığı İran yapımı 40 İHA'dan 35'inin düşürüldüğünü açıkladı. Ayrıca Rusya tarafından üç İskender-M balistik füzesi ile iki seyir füzesinin daha fırlatıldığı belirtildi.



İki seyir füzesinin Ukrayna'nın aldığı "karşı önlemlerle" hedeflerine ulaşamadığı iddia edilirken, üç adet İskender-M balistik füzesinin nereyi vurduğu veya herhangi bir hasara neden olup olmadığına dair bir detay paylaşılmadı. Buna ek olarak her iki ülke de saldırılar sırasında herhangi bir can kaybı bildirmedi.



Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı bir paylaşımda, Rusya'nın fırlattığı İran yapımı 'Shahed' kamikaze drone'larının önemli bir bölümünün hava savunmasıyla düşürüldüğünü yazdı.



Rusya Savunma Bakanlığı da aynı saatlerde, ülkenin güneyindeki Rostov bölgesinden birkaç yüz kilometre uzakta Ukrayna'ya ait 26 İHA'nın düşürüldüğünü açıkladı.



Sonra Belgorod'da üç, Smolensk'te bir İHA'nın daha imha edildiği, olayda ölen ya da yaralanan bir kimsenin olmadığı bilgisine yer verildi.



Rusya, son dönemde Ukrayna'nın doğusunda yer alan kentlerin enerji altyapısına yönelik bir dizi hava saldırısı gerçekleştirmişti.



Bu saldırılarda ülkedeki birçok enerji tesisinin ve altyapının hasar aldığı, Ukrayna'nın belirli bir süreliğine elektrik kesintilerine başvurduğu biliniyor.



Poltava Valisi Filip Pronin, Rusya'nın düzenlediği hava saldırılarından ötürü Ukrayna'daki binlerce insanın "elektriksiz ve susuz bırakıldığını" söylemişti.



Rusya'nın son aylarda doğuda artan saldırılarından ötürü Kiev, doğudaki Donetsk bölgesinde bulunan bazı kasaba ve köylerden geri çekilmek zorunda kalmıştı.



Rusya, ilk olarak 2014 yılında Ukrayna'nın Karadeniz kıyısındaki Kırım yarımadasını işgal etti.



Kırım'ın işgalinden kısa sonra, Donbas'ta yer alan, nüfusu etnik Rus ağırlıklı olan Luhansk ve Donetsk oblastları da Rusya'nın desteğiyle Ukrayna yönetimine savaş açtılar ve tanınmayan iki cumhuriyet kurdular. Sonrasında Rusya, Ukrayna işgali kapsamında bu iki cumhuriyeti de ilhak etti.



2022 yılının Şubat ayına gelindiğinde ise Rusya, Ukrayna'nın "Nazilerden arındırılması gerektiğini" öne sürerek ülkeye karşı geniş çaplı bir işgal başlattı ve bilhassa Ukrayna'nın doğusunda çatışmalar hala sürüyor.