Ukrayna bir gecede 75 İHA ile saldırdı

Samanyoluhaber.com - Moskova



Rus hava savunma sistemleri, yedi bölgeye ve Azak Denizi'ne yönelik saldırıları püskürtmeye çalıştı. Toplamda 75 insansız hava aracı düşürüldü.



Rusya Savunma Bakanlığı'nın Telegram kanalına göre, dronların çoğu Rostov ve Oryol bölgelerinde ele geçirildi ve imha edildi.



Oryol yerleşim yerinde iki İHA yüksek bir binaya çarptı, Rostov bölgesinde depolar yandı, Belgorod bölgesinde bir petrol deposu yandı. Belgorod bölgesi üzerinde 9, Kursk bölgesi üzerinde 8, Ryazan bölgesi üzerinde iki, Voronezh bölgesi, Krasnodar bölgesi ve Azak Denizi üzerinde birer İHA düşürüldü.



Vali Vasily Golubev, Rostov bölgesinin 55 insansız hava aracı tarafından saldırıya uğradığını bildirdi. Saldırılar sonucunda Kamensky ve Morozovsky bölgelerindeki depolar alev aldı.



Oryol Valisi Andrei Klychkov, iki insansız hava aracının bir apartmana çarptığını bildirdi. Maddi hasar meydana geldi.



Belgorod Valisi Vyacheslav Gladkov İHA saldırısı sonucu Gubkinsky kentsel bölgesindeki bir petrol deposundaki tanklardan birinde patlama meydana geldiğini bildirdi. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü. Kursk, Ryazan, Voronezh bölgeleri ve Krasnodar Bölgelerinde de benzer saldırılar meydana geldi.