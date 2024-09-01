Ukrayna bu sabah Rusya’ya 158 İHA ile saldırdı: Hedefine ulaşanlar var

Samanyoluhaber.com - Moskova





Rusya’nın 15 bölgesinde savunma sistemleri bu yoğun İHA saldırılarını önlemeye çalıştı. Ancak hedefine ulaşanlar oldu.





Rusya’nın çeşitli bölgelerine yönelik İHA saldırıları hava savunma sistemleri tarafından engellendi, can kaybı yaşanmadı.

Bryansk, Belgorod, Voronezh, Lipetsk ve Moskova Bölgelerinde İHA saldırıları püskürtüldü.





Rusya'da 158 İHA imha edildi





1 Eylül gecesi hava savunma sistemleri Rusya'nın 15 bölgesine yönelik saldırıyı püskürttü. Rusya Savunma Bakanlığı'nın Telegram'daki haberine göre toplam 158 Ukrayna uçak tipi insansız hava aracı imha edildi.





En yoğun saldırı Kursk bölgesine yapıldı ve 46 İHA düşürüldü. Aynı şekilde Bryansk bölgesine 34 İHA saldırdı. Moskova ve yakın çevresine ise 11 İHA ile saldırı oldu.





Moskova Belediye Başkanı Sergei Sobyanin'e göre şu ana kadar başkentteki hedeflere saldırmaya çalışan 11 drone düşürüldü. Düşen bir İHA, Moskova Petrol Rafinerisine zarar verdi ve yangın çıktı. Ayrıca Moskova Bölgesi'nin Kashiry kentinde bulunan Kashirskaya Eyalet Bölgesi Elektrik Santrali'ne üç drone saldırısı düzenlendi.





Tver Bölgesi Valisi Igor Rudenya, Konakovo kenti bölgesinde yangın çıktığını bildirdi. Yangının tam olarak nerede meydana geldiğini belirtmedi ancak şehir, Rusya'nın orta kesimindeki en büyük enerji santrallerinden biri olan Konakovskaya Eyalet Bölgesi Elektrik Santrali'ne ev sahipliği yapıyor. Belgorod'da üç apartmanın camları hasar gördü ve Belgorod bölgesinin Yakovlevsky kentsel bölgesinde yedi özel ev hasar gördü.





İHA’lar Moskova’ya ulaştı





Ukrayna Ordusu tarafından 1 Eylül gecesi, Moskova bölgesinde gerçekleştirilen insansız hava aracı (İHA) saldırıları sonrasında Moskova Petrol Rafinerisi’nde (MNPZ) yangın çıktı. Saldırılar, Moskova’nın güneydoğusundaki Kapotnya’da bulunan rafineriye hasar verdi ve yangının çıkmasına yol açtı.





Moskova Belediye Başkanı Sergei Sobyanin, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, bir İHA’nın düşmesi sonucu Moskova Petrol Rafinerisinin zarar gördüğünü ve yangının çıktığını belirtti. Yangının yerel itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındığı bildirildi. Yangın, en yüksek zorluk derecesi olan beşinci seviye olarak sınıflandırıldı. Bu, yangının söndürülmesi için ek kuvvetlerin ve ekipmanların gerektiği anlamına geliyor.





Rusya’nın Merkez Federal Bölgesi’nde, 1 Eylül gecesi büyük bir insansız hava aracı saldırısı gerçekleşti. Rusya Savunma Bakanlığı’na göre, bu saldırılarda Moskova bölgesi üzerinde 7 İHA ve Moskova üzerinde 2 İHA olmak üzere toplam 158 İHA düşürüldü. Saldırılar, Moskova ve çevresinde geniş çapta tahribata yol açmamakla birlikte, özellikle Moskova Petrol Rafinerisi gibi kritik altyapı tesislerinde hasara neden oldu.