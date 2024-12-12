Ukrayna, Çeçenistan’ı İHA ile vurdu!

Samanyoluhaber.com - Moskova





Gece saatlerinde gerçekleşen saldırıyı bölge yönetimi başkanı Ramzan Kadırov, kendi telegram kanalından bildirdi.





Kadirov, Grozni’deki Çeçenistan İçişleri Bakanlığı’na bağlı özel polis alayı kışlasına insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlendiğini ve saldırı sırasında dört muhafız askerinin hafif şekilde yaralandığını açıkladı.





Saldırının, Akhmat Kadırov’un adını taşıyan özel polis alayına ait kışla binasının üzerinde bir İHA’nın imhasıyla sonuçlandığını ifade etti.





İHA’nın patlaması sonucu binanın çatısında hasar oluştuğunu ve camların kırıldığını belirten Kadırov, enkazın düşmesiyle küçük çaplı bir yangın çıktığını, ancak yangının kısa sürede söndürüldüğünü kaydetti.





Kadırov, binanın önemli bir hasar almadığını ve personelin korunaklı alanlarda bulunduğunu vurguladı.





Bu saldırının, Ukrayna insansız hava araçlarının Çeçenya’ya yönelik üçüncü saldırısı olduğu bildirildi. Daha önce, 29 Ekim’de Gudermes’teki Rus Özel Kuvvetler Üniversitesi’ne düzenlenen bir İHA saldırısında çatıda yangın çıkmış ancak herhangi bir can kaybı yaşanmamıştı.