Ukrayna Cumhurbaşkanı: Kendime koronavirüs bulaştırmak istedim





“Ukrayinskiy Pravda” haber portalına mülakat veren Zelenskiy, hastalığın yayılmaya başladığı ilk dönemde yaptıkları kriz toplantısında yaşananları anlattı. Zelenskiy, koronavirüsünden korkup korkmadığına yönelik soruyu şöyle cevapladı: “Kesinlikle hayır! Ben, bu süreci kendi üzerimde geçirmek istedim. İnsanlara kolaylık olsun diye. Bunalım anında toplandık, ben de bizimkilere teklif ettim: ‘Haydi, ben hastalanayım, siz hemen beni Bankova’da (cumhurbaşkanlığı ofisi) izole edin.’ Ben bu hastalık sürecini normal bir şekilde yaşayayım. İnsanların anlasın ki, sen de hastalanabilirsin, sen de kötü hissedebilirsin. Ben kendim bizzat bunu yaşayarak göstereyim istedim. İnsanlar anlasın, korkup depresyona girmesinler, bu veba değil. Çünkü korkunç bir an vardı, o zaman, insanlar hepimizin öleceğini düşünüyordu.”





“AİLEM BENİ AFFETMEZ, BANA DELİ DERDİ”

Bilerek hastalanma fikrinin heyet tarafından kabul edilmediğini kaydeden Zelenskiy, bu kararından dolayı ailesinin kendisini affetmeyeceğini ve “deli” diyeceklerini ifade etti.





“İNSANLARI HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATMAKTAN KORKUYORUM”

“Koronavirüsten, uçmaktan, örümcekten, hamam böceğinden korkmuyorsunuz. Neden korkuyorsun?” sorusuna ise Zelenskıy, “En büyük korkum insanları hayal kırıklığına uğratmak. Çevremden insanların bir sıkıntı yaşadığı zamanda endişeleniyorum. Onun üzerinde çok düşünüyorum. Çocuklar için endişeleniyorum. Çok endişelenmenin normal bir şey olmadığını düşünmüyorum ama oluyor işte.” karşılığını verdi.





UKRAYNA’DA VAKA SAYISI ARTIYOR

Öte yandan, Ukrayna’da koronavirüs vaka sayısı yükseliyor. Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, 9 Haziran itibariyle, 34’ü sağlık çalışanı, 39’u çocuk olmak üzere 394 kişide Kovid-19 virüsüne rastlanmasıyla vaka sayısının 27 bin 856’ya çıktığını bildirdi.





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