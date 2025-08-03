Samanyolu Haber /Dünya / Ukrayna’da 60 yaş üstü vatandaşlar da orduya alınacak /03 Ağustos 2025 09:50

Ukrayna’da 60 yaş üstü vatandaşlar da orduya alınacak

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ülkenin sıkıyönetim koşulları altında 60 yaş üstü vatandaşların gönüllü olarak orduya katılmasına izin veren yasayı imzaladı.

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Samanyoluhaber.com - Moskova

Ukrayna parlamentosu Verhovna Rada tarafından yapılan açıklamada, bu düzenlemenin asker açığını kapatmaya yönelik bir adım olduğu belirtildi.

Yeni yasaya göre, sağlık durumu uygun olan 60 yaş ve üzeri kişiler, gönüllü olarak orduyla sözleşme imzalayabilecek. Yasa metninde üst yaş sınırı belirtilmezken, sözleşmeli askerlerin en az bir yıl görev yapacağı ve bu sürenin uzatılabileceği ifade edildi. Ancak adayların, birlik komutanının onayından geçmesi ve iki aylık bir deneme sürecini tamamlaması gerekiyor.

Yabancı paralı askerler de alınabilir

Ukrayna Savunma Bakanlığı, uzun süredir devam eden zorunlu seferberlik ve asker eksikliği sorununu kabul etmişti. Bakanlık, bu açığı kapatmak için gençlerin yanı sıra yabancı paralı askerleri de orduya dahil etmeye çalışıyor. Daha önce Ukrayna Bakanlar Kurulu, askere alma merkezlerinin yurt dışından gönüllü yabancıları ve vatansız kişileri ülkeye getirerek orduya kaydetmesine izin vermişti.

Askeri uzmanlar, yaşlı nüfusun orduya alınmasının, savaşın uzun sürmesi halinde Ukrayna'nın demografik yapısını daha da olumsuz etkileyebileceği uyarısında bulunuyor. Ayrıca, 60 yaş üstü bireylerin savaş koşullarına uyum sağlamasının fiziksel ve psikolojik açıdan zorluklar doğurabileceği belirtiliyor.
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