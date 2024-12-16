Samanyolu Haber /Dünya / Ukrayna’da Ateşkese Yeşil Işık: Savaşı Durdurmalıyız /16 Aralık 2024 15:17

Ukrayna’da Ateşkese Yeşil Işık: Savaşı Durdurmalıyız

Donald Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Waltz, CBS News’e verdiği röportajda, Ukrayna’daki çatışmayı durdurmanın öncelikli hedef olduğunu belirtti.

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Samanyoluhaber.com - Moskova

Waltz, savaşın çözümüne yönelik bir ateşkesin olası bir ilk adım olarak değerlendirileceğini ifade etti. 

Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın Noel için ateşkes önerisine atıfta bulunan Waltz, bu önerinin Trump yönetimi tarafından inceleneceğini söyledi.

Waltz, “Savaşı durdurmamız gerekiyor. Eğer bu bir ateşkesle başlayacaksa, bunun ne anlama geldiğini ve nasıl işleyeceğini değerlendireceğiz. Ancak mevcut yönetimle işbirliğini 20 Ocak’a kadar sürdüreceğiz” dedi. 

Trump yönetiminin, ABD’nin çıkarları doğrultusunda çatışmayı nasıl sonlandırabileceği ve müzakere masasına nasıl oturulacağı konularında çalışmalar yaptığını belirtti.

Waltz ayrıca çatışmayı “Birinci Dünya Savaşı’ndaki kıyma makinelerine” benzeterek, Trump’ın bu savaşı sona erdirme isteğini açıkça ortaya koyduğunu vurguladı.

Orban’ın ateşkes çağrısı

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, 11 Aralık’ta Ukrayna’da geniş çaplı bir esir değişimi yapılması ve Noel döneminde ateşkes sağlanması çağrısında bulunmuştu. 
Ancak Ukrayna bu öneriyi reddetti. Ukrayna Cumhurbaşkanı Danışmanı Dmitry Lytvyn, Macaristan’ın Ukrayna ile bu konuda herhangi bir müzakere yapmadığını ifade etti.

Vladimir Putin, Haziran ayında Rusya’nın ateşkes için belirlediği şartları açıklamıştı. Bu şartlar arasında Ukrayna birliklerinin Rusya’nın ilhak ettiği dört bölgeden çekilmesi, NATO üyeliğinden vazgeçilmesi ve Kırım’ın Rus toprağı olarak tanınması yer alıyor.

Ayrıca, Rusya’ya uygulanan yaptırımların kaldırılması da Moskova’nın temel talepleri arasında bulunuyor.

Ukrayna ise NATO üyeliği konusunda ısrarcı ve kaybettiği toprakların geri verilmesini şart koşuyor.
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