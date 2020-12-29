Samanyolu Haber /Dünya / Ukrayna’da bir Türk gözaltına alındı /29 Aralık 2020 19:33

Ukrayna’da bir Türk gözaltına alındı

Ukrayna'dan Avrupa Birliğine (AB) gitmeye çalışan 10 kaçak göçmenin yakalandığı operasyonda mülteci kaçakçılığını organize ettiği iddiasıyla bir Türk vatandaşı gözaltına alındı.

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Ukrayna Devlet Sınır Servisinden yapılan açıklamaya göre, Ukrayna’dan yasa dışı olarak AB’ye gitmeye çalışan 5 Irak vatandaşı ve geçişlerini organize eden bir Türk vatandaşı Polonya sınırında yakalandı. 

Yürütülen soruşturma kapsamında Lviv şehrinde bir adrese düzenlenen baskında, ülkede yasa dışı bulundukları ve AB’ye gitmeye hazırlandıkları belirlenen 3’ü çocuk Irak vatandaşının daha gözaltına alındığı belirtildi.

KİŞİ BAŞI BİN 600 DOLAR ALDI

62 yaşındaki Türk vatandaşının, Ukrayna üzerinden AB’ye yasa dışı geçişleri organize etme karşılığında kişi başı bin 600 dolar aldığı, şüphelinin ayrıca göçmenlerin geçici olarak konaklamaları için Lviv’in merkezinde iki daire kiraladığı ifade edildi.

Konuyla ilgili soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.
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