Samanyolu Haber /Gündem / Ukrayna’da büyük hasar: Rusya altyapı tesislerini vurdu /26 Ocak 2023 16:55

Ukrayna’da büyük hasar: Rusya altyapı tesislerini vurdu

Rusya, Ukrayna'nın çok şehrini füze atışlarıyla vurdu.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM- UKRAYNA

Batı ülkelerinden gelen son askeri yardım açıklamalarına cevap niteliğinde Rusya, Ukrayna'nın çok şehrini füze atışlarıyla vurdu. Başkent Kiev dahil altyapı tesisleri zarar gördü.

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, Telegram’dan yaptığı açıklamada, Rusya’nın gece başlayan kamikaze İHA saldırılarının ardından sabah saatlerinde de geniş çaplı füze saldırıları düzenlediğini yazdı.

Ukrayna Hava Kuvvetleri Sözcüsü Yuriy Ignat, Rusya'nın Murmansk bölgesinden havalanan 6 Tu-95 savaş uçağının 30'dan fazla füze fırlattığını açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanlık Ofisi Başkanı Andriy Yermak ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusların attığı bazı füzelerin havada vurulduğunu duyurdu.

Rusya’nın saldırısında hedef alınan şehirler

Odessa şehri yakınlarında bulunan Novoodesskaya 330 ve Usatovo 330 trafo merkezleri vuruldu. Odessa'da su ve elektrik tedariki bazı rayonlarda durdu. Yerel makamlar uzun süreli elektrik kesintisi olduğunu duyurdu.

Kiev’de, Goloseevsky semtinde aynı şekilde altyapı tesisleri hedef alındı. Ukrayna makamlarının bazı temsilcileri, saldırıların balistik füzelerle gerçekleştirildiğini duyurdu.

Aynı zamanda yerel yönetim, bölgedeki enerji tesislerinden birine bir füzenin isabet ettiğini duyurdu.

Kuzey Batı Vinnitsa dış mahallelerinde ve bölgede birkaç patlama meydana geldi. Bölgede bulunan Ladyzhinskaya Termik santralin vurulduğu iddiaları var.

Nükleer santral olan Zaparojya’da, Volnyansk banliyösündeki sanayi kuruluşlarından birine güçlü bir füze saldırısı düzenlendi.

Ukraynalı askerlerin konuşlandığı Kramatorsk şehri yakınlarındaki Ivanovka yerleşim yerinde tıbbi tesislerden birine füze isabet etti.

Dnepropetrovsk, Zhytomyr ve Nikolaev bölgelerinde hava savunma sistemleri çalıştı.

Herson, Cherkasy, Kiev, Dnepropetrovsk, Zaporojye ve ülkenin diğer bölgelerindeki füze saldırısından kısa bir süre önce yetkililer önleyici acil elektrik kesintileri gerçekleştirdi.

Rusya’nın son saldırısında fırlattığı füze ve vurulan hedef sayısı önceki saldırılara göre daha az olduğu ortaya çıktı.
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