Samanyolu Haber /Dünya / Ukrayna’da coronadan en yüksek ölüm sayısı kayıtlara geçti /26 Ekim 2021 19:19

Ukrayna’da coronadan en yüksek ölüm sayısı kayıtlara geçti

Ukrayna’da bir günde corona virüsü nedeniyle 734 kişi hayatını kaybederken, bu sayı salgının başından beri kaydedilen en yüksek sayı oldu.

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Ukrayna, corona virüsü ile mücadele etmeye devam ediyor. Bugün açıklanan corona virüsü vefat sayısıyla bir günde hayatını kaybedenlerin sayısı 734 olarak açıklanırken bu sayı corona virüsü salgınının başından beri kaydedilen en yüksek günlük vefat sayısı oldu. Hastaneye yatış oranı da geçen haftaya göre yüzde elli arttı.

Avrupa'nın en yoksul ülkelerinden biri olan Ukrayna'da aşılama oranı oldukça düşük. 41 milyon nüfusa sahip ülkede, yaklaşık olarak 7 milyon kişinin aşı olduğu biliniyor.

Sağlık Bakanı Viktor Lyashko, corona virüsü nedeniyle hastaneye başvuran kişilerin yüzde 94'ünün aşı olmadığını açıklarken, hastanede yatan kişilerin üçte ikisinin ise oksijen desteği aldığını duyurdu.

Lysashko ayrıca, “Hastaneye yatış şu anda aşırı boyutlara varmış durumda, herkesi aşı olmaya çağırıyorum bu kötü durumu ancak böyle durdurabiliriz” dedi.

Ukrayna'da son paylaşılan corona virüsü verilerine göre, ülkede toplam 2 milyon 800 bin vaka bulunurken, 64 bin 936 kişi de corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti.

Yaz aylarında corona virüsü vaka sayılarında düşüş yaşayan Ukrayna'da, vaka sayıları geçen haftalarda 16 bin – 20 bin arasında seyrederken, dün açıklanan vaka sayısı ise 19 bin 120 oldu.

Hükümet sık sık aşı uyarısında bulunurken aşı olmayan vatandaşlar restoran, spor salonu ve diğer halka açık alanlarda kısıtlamalarla karşılaşıyor. Bazı sektörlerde çalışanlara aşı şartı da getiren Ukrayna, öğretmenlerin aşı olmasını zorunlu hale getirdi.
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