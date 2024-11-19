Samanyolu Haber /Dünya / Ukrayna’da dört tip füze test ediliyor /19 Kasım 2024 10:56

Ukrayna’da dört tip füze test ediliyor

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, yerel basına yaptığı açıklamasında Ukrayna’nın savunma sanayisindeki ilerlemelere değindi.

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Samanyoluhaber.com - Moskova

Ukrayna’nın kendi üretimi olan dört farklı tip füze üzerinde testler yürüttüğünü belirten Zelenskiy, bu konuda detay vermekten kaçındı:
“Sahip olduğumuz füze programı kapsamında dört tip füze geliştirildi. Şu anda testler devam ediyor.”

Elektronik harp sistemleri üretiminde ise beklenen sonuçlara henüz ulaşamadıklarını söyleyen Zelenskiy, bu alandaki çalışmaların sürdüğünü ifade etti.
Daha önce, 27 Ağustos’ta Ukrayna yapımı ilk balistik füzenin test edildiğini açıklayan Zelenskiy, füzenin menzil sınıfı hakkında bilgi vermemişti. 

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak ise bu yeni balistik füzenin 600-700 kilometre menzile sahip olduğunu belirtmişti.

Zelenskiy’nin açıklamaları, Ukrayna’nın ABD ile olan finansal ilişkilerindeki sıkıntıları ve ülkenin savunma sanayisindeki ilerleme çabalarını bir kez daha gündeme taşıdı. ABD’nin vaat ettiği yardımların teslim sürecindeki gecikmeler, çatışmaların devam ettiği bir dönemde Ukrayna için kritik bir sorun olmaya devam ediyor.
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