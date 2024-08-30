Ukrayna’da F-16 savaş uçağı düştü

SAMANYOLUHABER.COM MOSKOVA



Ukrayna, ABD’den alınan F-16 savaş uçaklarından birinin, 26 Ağustos’ta gerçekleşen hava saldırıları sırasında düştüğünü doğruladı.



Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, uçak bir görev uçuşu sırasında radardan kayboldu ve daha sonra düştüğü tespit edildi.

Saldırı ya da kaza sonucunda düşen uçağın pilotu Yarbay Alexey Mes’in hayatını kaybettiği bildirildi.



Yarbay Alexey Mes, ABD’de F-16 eğitimi almış deneyimli bir pilottu ve Lutsk’ta bulunan 114. Taktik Havacılık Tugayı’nın komutan yardımcısı olarak görev yapıyordu. Yerel yetkililere göre, Mes’in ölüm haberi 28 Ağustos’ta doğrulandı.



Saldırı mı kaza mı?



The Wall Street Journal’ın ismi verilmeyen bir ABD yetkilisine dayandırdığı habere göre, F-16 uçağı düşürülmedi ancak bir roket saldırısı sırasında muhtemelen pilot hatası nedeniyle düştü.



Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, olayla ilgili yaptığı açıklamada F-16’ların saldırı sırasında bazı Rus füzelerini düşürdüğünü belirtti, ancak kazaya dair bir bilgi paylaşmadı.



Patriot hava savunma sistemi tarafından yanlışlıkla düşürülmüş olabilir



Ukrayna ordusunun kaybettiği F-16 savaş uçağı, bir koordinasyon hatası sonucu Patriot hava savunma sistemi tarafından yanlışlıkla düşürülmüş olabilir iddiası geldi.



Ukrayna Parlamentosu Verkhovna Rada milletvekili Maryana Bezuglaya, Ukrayna’ya transfer edilen F-16 savaş uçağının, Ukrayna ordusundaki koordinasyon bozukluğu nedeniyle Patriot hava savunma sistemi tarafından yanlışlıkla vurulmuş olabileceğini açıkladı.



Bezuglaya, Telegram kanalında yaptığı açıklamada, Ukraynalı pilot Alexey Moonfish Mesya’nın kullandığı F-16’nın, bu tür bir hata sonucu düşürüldüğünü iddia etti.



Uçağın düşüş sebebi araştırılıyor



Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı'nın Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın 26 Ağustos'ta Ukrayna'ya düzenlediği yoğun hava saldırılarında Ukrayna'ya ait F-16 uçaklarının görev uçuşları yaptığı bildirildi.



Açıklamada, F-16'ların füze saldırısını püskürtmek amacıyla görev yaptıkları bilgisi verilerek, "Hava muharebesi sırasında F-16 uçağı yüksek verimlilik gösterdi, dört düşman seyir füzesi havadan silahlarla düşürüldü." ifadesi kullanıldı.



Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, kazanın nedenlerini araştırmak için bir ekip görevlendirildiğini açıkladı. Kazanın gerçekleştiği bölgeye gönderilen ekip, uçağın düşüş nedenlerini detaylı bir şekilde inceleyecek.