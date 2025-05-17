Samanyolu Haber /Dünya / Ukrayna’da F-16 uçağı yere çakıldı /17 Mayıs 2025 14:24

Ukrayna’da F-16 uçağı yere çakıldı

Kiev tarafından yapılan açıklamada, 16 Mayıs gecesi bir F-16 savaş uçağının "hava saldırılarını önleme görevi sırasında" bağlantısının kesildiğini pilotun kurtulduğunu ancak uçağın yere çakılarak patladığı duyuruldu.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM MOSKOVA

Uçakta meydana gelen teknik arıza sonrası pilotun yerleşim alanından uzaklaştıktan sonra fırlatma kolunu çektiği ve sağ olarak kurtarıldığı belirtildi. Olayın yaşandığı bölgeyle ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

Üçüncü F-16 kaybı

Bu kaza ile Ukrayna üçüncü F-16 uçağını kaybetmiş oldu. İlk F-16 kazası, Pilot Alexey Mesya'nın ölümü ile (Hata/Patriot füzesi karışıklığı) Ağustos 2024 yaşandı.

Nisan 2025'te Rusya'nın iddia ettiği ikinci F-16 düşürme olayı yaşandı, Pilot Pavel İvanov hayatını kaybetti. Rusya Uçağı kendilerinin vurduğunu iddia etti. Kiev bu bilgiyi doğrulamadı.

Dün ise üçüncü kayıp yaşandı, pilot sağ kurtarıldı.

Rus ordusu Sumi şehrini hedef aldı

Bu arada Rus ordusu Ukrayna'nın Sumi bölgesini hedef aldı. İnsansız hava araçları (İHA) kullanılan saldırıda dokuz sivilin öldüğü bildirildi.

Saldırı, Moskova ve Kiev'den heyetlerin üç yılı aşkın aradan sonra dün İstanbul'da gerçekleştirdikleri ilk yüz yüze toplantının ardından yaşandı.

Ukrayna polisi bir Rus İHA'sının Sumi'ye doğru seyahat hâlindeki minibüse isabet ettiğini, araçtaki dokuz kişinin öldüğünü, dört kişinin de yaralandığını kaydetti.

Rus devlet haber ajansı TASS ise Rusya Savunma Bakanlığına dayandırdığı haberinde, Sumi'de Ukrayna ordusuna ait silahların hedef alındığını aktardı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Ukrayna’da F-16 uçağı yere çakıldı Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:44:00