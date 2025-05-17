Ukrayna’da F-16 uçağı yere çakıldı

SAMANYOLUHABER.COM MOSKOVA



Uçakta meydana gelen teknik arıza sonrası pilotun yerleşim alanından uzaklaştıktan sonra fırlatma kolunu çektiği ve sağ olarak kurtarıldığı belirtildi. Olayın yaşandığı bölgeyle ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.



Üçüncü F-16 kaybı



Bu kaza ile Ukrayna üçüncü F-16 uçağını kaybetmiş oldu. İlk F-16 kazası, Pilot Alexey Mesya'nın ölümü ile (Hata/Patriot füzesi karışıklığı) Ağustos 2024 yaşandı.



Nisan 2025'te Rusya'nın iddia ettiği ikinci F-16 düşürme olayı yaşandı, Pilot Pavel İvanov hayatını kaybetti. Rusya Uçağı kendilerinin vurduğunu iddia etti. Kiev bu bilgiyi doğrulamadı.



Dün ise üçüncü kayıp yaşandı, pilot sağ kurtarıldı.



Rus ordusu Sumi şehrini hedef aldı



Bu arada Rus ordusu Ukrayna'nın Sumi bölgesini hedef aldı. İnsansız hava araçları (İHA) kullanılan saldırıda dokuz sivilin öldüğü bildirildi.



Saldırı, Moskova ve Kiev'den heyetlerin üç yılı aşkın aradan sonra dün İstanbul'da gerçekleştirdikleri ilk yüz yüze toplantının ardından yaşandı.



Ukrayna polisi bir Rus İHA'sının Sumi'ye doğru seyahat hâlindeki minibüse isabet ettiğini, araçtaki dokuz kişinin öldüğünü, dört kişinin de yaralandığını kaydetti.



Rus devlet haber ajansı TASS ise Rusya Savunma Bakanlığına dayandırdığı haberinde, Sumi'de Ukrayna ordusuna ait silahların hedef alındığını aktardı.