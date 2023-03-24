Samanyolu Haber /Gündem / Ukrayna’da İHA saldırıları /24 Mart 2023 13:16

Ukrayna’da İHA saldırıları

Rusya’nın gece saatlerinde Ukrayna’nın kritik altyapı tesislerine yoğun İHA saldırısı yaptığı haberleri geldi.

SHABER3.COM


SAMANYOLUHABER.COM - UKRAYNA

Patlamalar Kiev bölgesinde, Krivoy Rog’da ve farklı yerleşim yerlerinde önemli altyapı tesislerine zarar verdiği iddia ediliyor. Toplamda 13 sivilin hayatını kaybettiği bildiriliyor.

Rus İHA'ları “Geran-2" ile yapılan saldırılarda, Dnepropetrovsk bölgesi Krivoy Rog'da meydana gelen patlamanın olduğu yerde büyük bir yangın çıktığı görülüyor. Bir öğrenci yurdu büyük hasar aldı. Yakında olan lise binasında yangın çıktı.

Kiev ve bölgesinde hava saldırısı alarmı verildi. Yerel kaynaklar, Rus İHA’larının Bryansk bölgesinden fırlatıldığını bildiriyor,
Hava saldırısı uyarısı Harkov, Poltava, Chernihiv ve Sumy bölgelerinde de duyuruldu.
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