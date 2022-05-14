Ukrayna’da İlk Savaş Suçu Yargılaması Başladı

Davanın Ukrayna açısından büyük bir sembolik önemi de söz konusu. Ukrayna, 24 Şubat’ta başlayan Rusya’nın saldırılarında bugüne dek 10 binden fazla savaş suçu eylemi tespit edildiğini söylüyor.



Rusya’ysa Ukrayna’nın tüm suçlamalarını reddediyor ve sivillerin hedef alınmadığını ileri sürüyor ve Ukrayna’nın kurmaca iddialarda bulunduğunu belirtiyor. Öte yandan Moskova yönetimi, Kiev’de başlayan yargılamadan kendilerinin haberdar olmadıklarını açıkladı.



Duruşmada, hakim karşısına çıkarılan Vadim Shishimarin isimli Rusya vatandaşı, Rus ordusunda görev yaptığını kabul etti. Cam bir bölmeden duruşmayı takip eden Rus askerin endişeli görünümü kameralara yansıdı.



Mahkeme ikinci duruşma tarihini 18 Mayıs olarak ilan etti. Rus askere atanan avukat, Shishimarin’in üzerine atılı suçu kabul edip etmediğine dair savunmasını daha sonra yapacağını söyledi. Rus asker suçlu bulunması halinde ömür boyu hapis cezasına çarptırılabilecek.



Rus askerin birliği ve görevine dair bilgiler paylaşan savcılık da, askerin Kantemirovskaya tankçı birliğinde görevli olduğunu ve söz konusu savaş suçunun Ukrayna’nın kuzeydoğusundaki Çupakivya köyünde gerçekleştiğini belirtti.



İddianamede mahkeme heyeti karşısına çıkarılan askerle birlikte 4 askerin daha Ukrayna askerlerinin ateşinden kaçmak için sivil bir arabaya ateş açtıkları ve aracı çaldıkları ifade edildi. Savcılık iddianamesinde, Rus askerlerinin köye girdiklerinde bisikletiyle seyahat eden ve telefonla konuşan silahsız bir sivili gördükleri ve kendilerinin geldiğini bildirmemesi için öldürülmesi kararını vererek, ona ateş açarak öldürdükleri belirtildi. Sivilin vurulması emrinin hakim karşısına çıkarılan Rus asker Vadim Shishimarin tarafından verildiği iddia edildi.



Savaş suçuyla ilgili olarak sunulan kanıtlar hakkında detay paylaşılmazken, soruşturmanın Ukrayna Güvenlik Servisi tarafından yürütüldüğü bilgisi verildi.



Ukrayna Başsavcısı Irina Venediktova da Twitter hesabında paylaştığı mesajında, “Adaletin tekeri dönmeye başladı ve bu sürecin sonuçları olacak” ifadelerini kullandı.



Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Nachelet de dün yaptığı açıklamada, sadece Kiev civarında bin civarında sivilin cansız bedeninin bulunduğunu dolayısıyla daha çok sayıda davanın söz konusu olacağını söyledi.



Uluslararası Ceza Mahkemesi de 25 Nisan tarihinde yaptığı açıklamada, kendilerinin Ukrayna, Litvanya ve Polonya’yla birlikte yürütülecek savaş suçlarına dair soruşturmalara katılacaklarını belirtmişti.