Ukrayna’da karantina yeniden uzatıldı

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko tarafından yapılan açıklamada, karantinanın uzatılmaması halinde sağlık sektörünün çökmesinden endişelenildiği ifade edildi.





Kliçko yaptığı açıklamasında, “Kiev'deki salgın durumu düzelmiyor, bu nedenle başka seçeneğimiz yok. Öbür türlü bu gidişle sağlık sistemimiz yakın zamanda salgınla mücadele edemez duruma gelecek ve çok fazla can kaybı yaşanacak. Sıkı karantina uygulamasına 30 Nisan'a kadar devam edeceğiz” şeklinde konuştu.





Kiev Belediyesi, 5-16 Nisan tarihleri arasında sıkılaştırılmış karantina uygulamasına geçmişti. Yeni kararla birlikte yasaklar 30 Nisan'a kadar uzatılmış oldu.



