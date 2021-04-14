Samanyolu Haber /Dünya / Ukrayna’da karantina yeniden uzatıldı /14 Nisan 2021 19:30

Ukrayna’da karantina yeniden uzatıldı

Ukrayna’nın başkenti Kiev’de Covid-19 nedeniyle uygulanan karantina 30 Nisan’a kadar uzatıldı.Ukrayna'da günlük vakaların 20 binin üzerine çıkmasının ardından harekete geçen hükümet, ülkenin başkenti Kiev başta olmak üzere bazı şehirlerde 5 Nisan-16 Nisan arasında sıkı karantina uygulamasına geçti.

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 Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko tarafından yapılan açıklamada, karantinanın uzatılmaması halinde sağlık sektörünün çökmesinden endişelenildiği ifade edildi.

Kliçko yaptığı açıklamasında, “Kiev'deki salgın durumu düzelmiyor, bu nedenle başka seçeneğimiz yok. Öbür türlü bu gidişle sağlık sistemimiz yakın zamanda salgınla mücadele edemez duruma gelecek ve çok fazla can kaybı yaşanacak. Sıkı karantina uygulamasına 30 Nisan'a kadar devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Kiev Belediyesi, 5-16 Nisan tarihleri arasında sıkılaştırılmış karantina uygulamasına geçmişti. Yeni kararla birlikte yasaklar 30 Nisan'a kadar uzatılmış oldu.

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