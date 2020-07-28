Ukrayna’da kritik ateşkes

Ukrayna’nın doğusunda bağımsızlığını ilan eden “Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri” ile başkent Kiev arasında ateşkes süreci başladı. Rusya ile Ukrayna hükümetlerinin karşı karşıya geldiği ancak Almanya ve Fransa’nın arabuluculuğuyla çatışmaların sona erdirildiği özerk bölgelerde dün ateşkes başlatılırken, özerklik statüsü korunmaya devam edecek, ateşkesin korunması için belirlenen gözlemciler görevlerini sürdürecek.







Geçen yıl Paris’te yapılan Normandiya Dörtlüsü (Almanya, Fransa, Rusya, Ukrayna) Liderler Zirvesi’nde ilk kez Rusya ve Ukrayna liderleri, Donetsk ve Lugansk’taki çatışmalarla ilgili resmi görüşmelerde bulunmuş, bölgelerde çatışmaların son bulması için adımların atılması yönünde mutabık kalmıştı. Bu görüşmede alınan kararlar kapsamında, önceki gün Ukrayna ordusu ve Donetsk-Lugansk milisleri arasında çatışmaları durduran ateşkesin uygulanmasına başlandı.





ASKERLER GÖREVDE





Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Ortak Operasyon Merkezi, Donbass bölgesine Birleşmiş Milletler (BM) çatısı altındaki barış misyonlarına katılım deneyimine sahip askeri personeli gönderdi. Söz konusu askerler, Donetsk ve Lugansk bölgelerinde ilk savunma hattına konuşlandırıldı. Geçen hafta, Belarus’un başkenti Minsk’te tarafların temsilcileri, ateşkesin kapsamı ile ilgili uzlaşma sağlamıştı.





Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy de önceki gün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le telefon görüşmesi yaptı. Her iki liderin de ateşkesin desteklenmesi için ilave önlemlerin hayata geçirilmesi konusunda anlaştıkları duyuruldu.





NE OLMUŞTU?





Ukrayna’da Kasım 2014’te yapılan seçimlerde hile yapıldığı iddiasıyla Batı destekli Viktor Yuşçenko destekçileri tarafından başkent Kiev’de başlatılan ve “Turuncu Devrim” olarak anılan ayaklanmalar sonucu Rusya yanlısı Viktor Yanukoviç iktidarına son verilmişti. Aşırı sağcıların desteklediği bu eylemler, hükümet değişikliğine dek süreci götürürken Rusya’ya yakınlığıyla bilinen Donetsk ve Lugansk bölgelerinde silahlı unsurlar, Kiev’e karşı bağımsızlık ilan etmişti.





Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, hükümet binalarında kontrolün sağlandığı özerk bölgelere silahlı unsurlarını göndermiş, sivillerin de hedef alındığı saldırılar düzenlemişti. Ukrayna’yı neredeyse ikiye bölen gerilimin sürdüğü günlerde Rusya’nın Kırım’ı ilhak süreci tamamlanmış, özerklik ilanı yapılan bölgelerde de Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri kurulmuştu.