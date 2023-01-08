Samanyolu Haber /Dünya / Ukrayna’da 'Kuzey Kore - Güney Kore' versiyonu endişesi /08 Ocak 2023 14:23

Ukrayna’da 'Kuzey Kore - Güney Kore' versiyonu endişesi

Ukrayna Güvenlik Konseyi Sekreteri Oleksiy Danilov, Rusya'nın Ukrayna'ya çatışmayı sona erdirmek için "Kore Versiyonu” bir seçenek sunacağını ve bunun sonucunda Ukrayna'nın Kuzey Kore ile Güney Kore gibi ikiye bölüneceğini söyledi.

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Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Oleksiy Danilov 1+1 TV kanalının yayınında önemli bazı bilgiler paylaştı.

Danilov açıklamalarında, “Rusya daha önce Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelensky tarafından önerilen bir "barış formülüne" dayalı herhangi bir müzakereyi reddetmişti. Rusya, İkinci Dünya Savaşı ve 1950'lerde Kore Savaşı'ndan sonra 38. paralel boyunca iki devlete bölünen Kore Yarımadası'nda yaşananları örnek alarak Ukrayna'ya “askeri operasyonu” tamamlama seçeneği sunmayı planlıyor.” İfadelerini kullandı

Böylesi bir gelişmeye kapalı olduklarını söyleyen Danilov, 
 “Şimdi bize Kore versiyonu sunuluyor. 38. paralelde olduğu gibi. Ama burada böyle Ukraynalılar yok. Avrupa'daki bazı politikacıları aracılığıyla statükoyu şimdi olduğu gibi düzeltmeye hazır olduğu ve Kiev'i ateşkese zorlama konusunda "mesajlar iletiyor". dedi.

samanyoluhaber.com / Ukrayna
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