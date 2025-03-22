Samanyolu Haber /Dünya / Ukrayna’da Seçimler Yapılacak /22 Mart 2025 15:42

Ukrayna’da Seçimler Yapılacak

ABD Başkanı Donald Trump’ın özel temsilcisi Steve Witkoff, gazeteci Tucker Carlson’a verdiği röportajda, Moskova ve Washington arasındaki Ukrayna krizine yönelik müzakerelere katılan bir yetkili olarak önemli bilgiler paylaştı.

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SAMANYOLUHABER.COM MOSKOVA

Witkoff, Ukrayna yönetiminin ülkede seçimlerin yapılmasına onay verdiğini açıkladı.

Witkoff, “Seçimler olacak. Evet. Ukrayna yetkilileri bunu kabul etti. Ukrayna’da seçimler yapılacak,” ifadelerini kullandı.

Ukrayna’da cumhurbaşkanlığı seçimleri, geçen yıl yapılması planlanmış ancak ülkede ilan edilen savaş hali nedeniyle ertelenmişti. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin görev süresi Mayıs 2024’te sona ermesine rağmen, seçimlerin yapılamaması meşruiyet tartışmalarına yol açmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Zelenskiy’nin artık meşru bir lider olmadığını savunmuş, Kiev yönetimi ise Zelenskiy’nin yeni bir başkan seçilene kadar görevinin yasal olduğunu belirtmişti.

NATO Üyeliği Reddedildi

Witkoff, Zelenskiy ve ofis başkanı Andriy Yermak’ın, Ukrayna’nın NATO üyesi olmasının mümkün olmadığı konusunda büyük ölçüde uzlaştığını açıkladı. Moskova’nın uzun süredir talep ettiği bu durum, NATO ile Ukrayna arasındaki güvenlik ilişkilerinin geleceğini yeniden şekillendirebilir. Witkoff, buna rağmen Ukrayna’ya NATO’nun 5. maddesine benzer bir koruma sağlanmasının hala tartışıldığını ifade etti.

Witkoff ayrıca, taraflar arasında Karadeniz’de gemilere yönelik ateş açılmasına yönelik bir moratoryum üzerinde çalışıldığını belirtti. Bu moratoryumun önümüzdeki hafta içinde hayata geçirilmesinin beklendiğini belirten Witkoff, nihai hedefin kalıcı bir ateşkes sağlanması amacıyla 30 günlük bir geçici ateşkes süreci olduğunu ifade etti.

Yeni Görüşmeler Suudi Arabistan’da

Ukrayna, ABD ve Rusya arasındaki müzakerelerin bir sonraki turu, Suudi Arabistan’da Pazar ve Pazartesi günleri gerçekleştirilecek. Kremlin, 24 Mart’ta yapılacak ABD ile müzakerelerde Karadeniz’de deniz taşımacılığının güvenliğinin sağlanmasının ele alınacağını duyurdu. Bu gelişmeler, Ukrayna’daki çatışmaların sona erdirilmesine yönelik uluslararası çabaların hızlandığını gösteriyor.
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