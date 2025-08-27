Samanyolu Haber /Dünya / Ukrayna’da tampon bölgede bir Batılı gücün konuşlandırılması tartışılıyor /27 Ağustos 2025 13:37

Ukrayna'da tampon bölgede bir Batılı gücün konuşlandırılması tartışılıyor

Financial Times'ın (FT) haberine göre Ukrayna için önerilen güvenlik garantileri, Ukrayna ve Rusya tarafından mutabakata varılan üçüncü bir ülkenin birlikleri tarafından devriye gezilecek bir askersizleştirilmiş bölge içerebilir.

Samanyoluhaber.com - Moskova

FT’nin müzakerelere aşina kaynaklarına göre, Avrupa'nın "İstekliler Koalisyonu", kendi birliklerinin Ukrayna topraklarının derinliklerinde üçüncü bir savunma hattı olarak konuşlanabileceğini öngörüyor. Bu hattın önünde ise Ukrayna birliklerinden oluşan bir "kalkan" bulunması planlanıyor.

FT haberinde, ABD ve Rusya'nın böyle bir plana onay verip vermediği belirtilmedi. Moskova, Ukrayna'da herhangi bir Batılı gücün konuşlandırılmasına defalarca karşı çıktı. Öte yandan, ABD Ukrayna'ya doğrudan güvenlik garantileri vermek istemiyor ancak "İstekliler Koalisyonu"na istihbarat ve hava desteği sağlamayı kabul etti.

Washington yetkilileri söz konusu plana resmi onaylarını teyit etmediler. 

Bu durum, önerinin henüz taslak aşamasında olduğunu ve taraflar arasında önemli görüş ayrılıkları bulunduğunu gösteriyor.

Diplomatik olarak karmaşık bir süreç

Bu öneri, Ukrayna krizine kalıcı bir çözüm bulmak için devam eden diplomatik çabaların karmaşıklığını vurguluyor. Askersizleştirilmiş bir bölge ve üçüncü taraf gözlemci güçler fikri, çatışan taraflar arasında güven oluşturmaya yönelik olası bir mekanizma olarak görülüyor. Ancak, özellikle Batılı askerlerin varlığı konusunda Rusya'nın kesin itirazları, böyle bir planın uygulanabilirliği konusunda ciddi soru işaretleri yaratıyor. 

Uzmanlar, herhangi bir kalıcı çözümün hem Kiev hem de Moskova için kabul edilebilir olması gerektiğini ve bunun da karmaşık müzakere süreçleri gerektirdiğini belirtiyor. Financial Times'ın haberindeki ayrıntılar, Batılı ülkelerin Ukrayna'nın güvenliğini sağlama konusundaki istekliliğini gösterirken, aynı zamanda doğrudan askeri angajmandan kaçınma çabalarını da yansıtıyor.
