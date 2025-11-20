Ukrayna’dan ABD-Rusya barış planına sert tepki: Absürt ve kabul edilemez

28 maddelik taslakta, Ukrayna’nın kontrol ettiği Donbas’ın kuzey kısmını Rusya’ya bırakması, ordusunu yarı yarıya küçültmesi, uzun menzilli silahlarından vazgeçmesi, yabancı asker kabul etmemesi (İngiltere ve Fransa öncülüğünde düşünülen barış gücü) ve Rusça ile Rus Ortodoks Kilisesi’ne resmi statü verilmesi gibi talepler yer alıyor.



Plan, Ukrayna’ya danışılmadan hazırlandı; Avrupa başkentleri haberi medyadan öğrendi.

Ukrayna Dışişleri Komitesi Başkanı Oleksandr Merezhko, “Kremlin şu an ciddi müzakereye hazır değil. Putin zaman kazanmaya ve ABD yaptırımlarından kaçınmaya çalışıyor.” dedi.



Batılı bir diplomat, “Ruslar, Zelenski’nin iç politikada en zayıf olduğu anda bu planı ortaya attı. Her zamanki Rus planı gibi görünüyor, Ukrayna bunu asla kabul etmez” değerlendirmesinde bulundu.



Trump yönetimi, Ukrayna’ya doğrudan askeri yardımı durdurduğu için Kyiv üzerinde eskisi kadar baskı kuramıyor. Avrupa liderleri de plana tepkili: AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, “Rusya’nın tek bir taviz verdiği yok. Gerçek barış istiyorsa koşulsuz ateşkes ilan eder” dedi. Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski ise “Avrupa’yı haberdar etmeden olmaz, çünkü güvenlik en çok bizi ilgilendiriyor” diye konuştu.



İngiltere hükümeti de “Barış çabalarını takdir ediyoruz ama Ukrayna’nın geleceğini sadece Ukraynalılar belirler. Rusya yarın askerlerini çekerse savaş biter” açıklaması yaptı.



Zelenski Perşembe günü Trump’ın atadığı ABD Ordusu Sekreteri Dan Driscoll ile görüştü. Aynı gün Ankara’da Erdoğan’la bir araya gelen Zelenski, barışa bağlılık mesajı verdi.

Rusya ise son haftalarda Ukrayna’nın enerji altyapısına yönelik saldırılarını artırdı. Dün Ternopil dahil batı şehirlerine düzenlenen füze saldırılarında 26 kişi hayatını kaybetti.