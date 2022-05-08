Samanyolu Haber /Gündem / Ukrayna’dan ayrılan Donetsk ve Lugansk Rusya’ya büyükelçi atadı /08 Mayıs 2022 10:00

Ukrayna’dan ayrılan Donetsk ve Lugansk Rusya’ya büyükelçi atadı

Ukrayna’dan ayrılarak bağımsızlığını ilan eden Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri Rusya’nın başkenti Moskova’ya büyükelçi atadılar.

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Ukrayna’dan ayrılarak bağımsızlığını ilan eden ve Moskova tarafından da tanınan Donetsk’in lideri Denis Puşilin Makeyeva’nın Rusya büyükelçisi olarak atanmasını öngören kararnameyi imzaladı.

BAŞBAKAN YARDIMCISI BÜYÜKELÇİ OLARAK ATANDI
Kararnamede, “DHC Liderinin 6 Mayıs 2022 tarih ve 182 sayılı kararıyla Olga Makeyeva, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Rusya Federasyonu Olağanüstü ve Yetkili Büyükelçisi olarak atanmıştır” dendi. Makeyeva, DHC başbakan yardımcısı pozisyonunda bulunuyordu.

LUGANSK DA MOSKOVA’YA ELÇİ GÖNDERDİ
Lugansk lideri Leonid Paseçnik de Rodion Miroşnik’i Moskova büyükelçisi olarak atadığı kararı imzaladı. Karara göre, daha önce Paseçnik’in diplomasi danışmanı olarak görev yapan Miroşnik, ‘LHC’nin Rusya Federasyonu’ndaki Olağanüstü ve Tam Yetkili Büyükelçisi’ olacak.
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