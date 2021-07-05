Samanyolu Haber /Dünya / Ukrayna’dan Johnson & Johnson aşısına onay /05 Temmuz 2021 19:30

Ukrayna’dan Johnson & Johnson aşısına onay

Ukrayna corona virüsüyle mücadelede bir aşının daha kullanımına onay verdi. AstraZeneca ve Pfizer-BioNTech aşısının ardından Johnson & Johnson aşısı da acil kullanım onayı aldı.

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Corona virüsüne karşı aşılama kampanyaları dünya genelinde hızla devam ederken, aşılarla ilgili onay süreçleri de sürüyor.Ukrayna’da sağlık yetkilileri, ülkede uygulanacak bir aşıya daha acil kullanım onay verdi. Reuters’ın son dakika olarak aktardığı gelişmeye göre Ukrayna, ABD’de geliştirilen Johnson & Johnson’ın tek dozluk corona virüsü aşısını onayladı.

Ukrayna’da daha önce onay alan AstraZeneca ve Pfizer-BioNTech aşıları uygulanıyor. Worldometers’ın verilerine göre Ukrayna’da salgın başından bu yana 2.2 milyon vaka ve 52 bin 484 can kaybı kayıtlara geçti.
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