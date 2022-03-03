Ukrayna’dan kaçanların sayısı 1 milyonu aştı





Vladimir Putin’in doğduğu yer olan Rusya’nın St. Petersburg kentinde göstericiler, gözaltılara rağmen savaşı protesto etmeye devam ediyor. Dün akşam da kentte bir savaş karşıtı protesto düzenlendi. Polis göstericileri gözaltına aldı. İşgal başladığından beri yüzlerce barış yanlısı gözaltına alındı. Cezaevinde tutulan Putin muhalifi Aleksey Navalni de Rusya’nın “bir korkaklar ulusu” olmaması gerektiğini söyleyerek her gün savaş karşıtı protestolar yapılması çağrısında bulundu.







Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü General İgor Konaşenko, Kiev’i terk etmek isteyenler için insani koridor oluşturulacağını açıkladı. Konaşenko, Kievlilerin şehri güney yönünden terk ederek Vasilkiv kentine gidebileceğini söyledi. Fakat bu şehir de işgalin başından beri yoğun Rus bombardımanı altında. Konaşenko Pazartesi günü de benzer bir açıklama yapmıştı.



6:53 Rusya’da binlerce bilim insanı ve bilim muhabiri bildiri yayınladı: Ukrayna’nın işgali haksız ve anlamsız



6:35 Almanya Rus oligark Usmanov’un 600 milyon dolarlık yatına el koydu



6:31 CBS kamerası, Kiev’deki büyük patlamaları kaydetti







6:24 İsveç ordusu: Rus savaş uçakları hava sahamızı ihlal etti







İsveç Silahlı Kuvvetleri, dört Rus savaş uçağının Çarşamba günü İsveç hava sahasını ihlal ettiğini açıkladı. NATO üyesi olmayan İskandinav ülkesi, Pazartesi günü Rus uçaklarına hava sahasını kapamıştı. Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan İsveç ordusu, Rus savaş uçaklarının “profesyonellik dışı ve sorumsuzca davranışlarını” kınadı. İsveç ordusu, Baltık Denizi üzerindeki bu ihlalin kısa sürdüğünü de ekledi.







5:54 Dünya Bankası Rusya’daki tüm programlarını sonlandırdı, Fitch Rusya’nın kredi notunu düşürdü



5:20 Ukrayna ülkeyi terk etmek isteyen yabancı öğrenciler için telefon hattı açtı









5:20 ABD nükleer gerilimi azaltmak için kıtalararası balistik füze denemesini ertelediğini açıkladı



5:20 Binance: Birçok Rus savaşı desteklemiyor, kripto para platformlarına erişimlerini yasaklamayacağız







Electronic Arts (EA) oyun şirketi Rusya milli takımı ve Rus kulüplerini, dünyanın en popüler bilgisayar oyunları arasında yer alan FIFA 22'den çıkardığını açıkladı.

5:19 Uluslararası Ceza Mahkemesi, taraf ülkelerin başvurusunun ardından Ukrayna'daki savaş hakkında resmen soruşturma başlattı







5:19 Ukrayna, Kiev’deki büyük patlamanın düşürülen bir Rus seyir füzesinden kaynaklandığını açıkladı



Rusya’nın “Ukrayna Hint öğrencileri rehin aldı, canlı kalkan olarak kullanıyor” açıklamasına Delhi’den yalanlama geldi. Moskova, “Ukrayna Hint öğrencilerin Rusya’ya kaçmasını engellemek için elinden geleni yapıyor” iddiasında bulunmuştu. Konu hakkında bir açıklama yapan Hindistan Dışişleri Bakanlığı, “Rehin alındığını duyduğumuz tek bir öğrenci bile yok” ifadelerini kullandı. Açıklamada Hindistan’ın Ukraynalı yetkililerden, Hint öğrencilerin ülkelerine dönebilmesi için yardımcı olmalarını talep ettiği de yer aldı. Harkov kentinde binlerce Hint öğrencinin mahsur kaldığı aktarılıyor. Hindistan bir süredir bu öğrencileri çıkarmak için çaba gösteriyor.Rusya’da binlerce bilim insanı ve bilim muhabiri, Rusya’nın işgaline karşı bir bildiri yayınladı. Ukrayna’nın işgalini “haksız ve anlamsız” olarak niteleyen bildiriye ülkenin önde gelen bilim insanları da imza verdi. İmzacıların 25’i, Rusya Bilimler Akademisi’nde yer alıyor.Metinde Avrupa’da yeni bir savaş başlatılmasının sorumluluğunun tamamen Rusya’da olduğu, Ukrayna’ya yönelik askeri operasyonların derhal sonlanması gerektiği, Rusya’nın eylemlerinin uluslararası bir izolasyona yol açtığı aktarılıyor: “Bu yüzden bilim insanları olarak işimize normal bir şekilde devam etmemiz artık mümkün değil. Başka ülkelerden meslektaşlarımızla işbirliği yapmadan bilimsel araştırmalara devam etmek imkansızdır.”Almanya, Rus milyarder Alisher Usmanov’un Dilbar adlı 600 milyon dolarlık yatına el koydu. Forbes dergisinin haberine göre 156 metre uzunluğundaki yata Hamburg kentinde el konuldu. Metal sektöründe yatırımları olan Usmanov, Avrupa Birliği’nin yaptırım listesinde olan 25 Rus iş insanından biriydi. Avrupa Birliği’nde bulunan Rus milyarderlere ait yatların, ABD ile suçlu değişim anlaşması bulunmayan Maldivler’e doğru kaçırılmaya başlandığı aktarılıyor.Kiev’de dün gece yaşanan büyük patlamalar, CBS Muhabiri Charlie D’Agata’nın canlı yayınında kameralara yansıdı. Tecrübeli muhabir, arka tarafında ve uzaklarda gerçekleşen patlamayı önce bir şimşek sandı. Patlamanın sesinin yayın ekibine ulaşması saniyeler sürdü.Eski CIA Direktörü David Petraeus, “Batı işgal öncesi Ukrayna’ya hava savunma sistemleri göndermemiş olsaydı bugün Rusya Ukrayna’da hava üstünlüğünü kurmuştu” dedi. BBC’ye konuşan Petraeus “Rus hava kuvvetlerinin dilediği gibi uçabilmesi beklenirdi ama bu sistemler nedeniyle bunu başaramıyorlar” dedi. Petraeus, birden fazla Rus savaş uçağının düştüğüne dair doğrulanmış bilgilerin olduğunu, bu durumun Rusya’nın sahada büyük kayıplar verdiğini gösterdiğini söyledi.Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy, Facebook hesabından yayınladığı videoda “Düşmanın planlarını bir haftada bozduk, onları durdurduk” dedi. Rus ordusunun neden Ukrayna’da olduklarını anlamadığını ve bir kısmının ülkelerine geri kaçtığını söyleyen Zelenskiy, Rus askerlerini “Moskova’daki liderleri tarafından kullanılan aklı karışmış çocuklara” benzetti. Ukrayna lideri Konotop, Baştanka, Energodar ve Melitopol kentlerinde Rus ordusunun ilerleyişine engel olan sivillere de teşekkür etti.Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, uluslararası yaptırımların ardından Rusya’nın kredi notu BBB’den B’ye düşürdü ve ülkenin görünümünü de negatife çevirdi. Dünya Bankası da Rusya ve Belarus’taki tüm programlarını, “Ukrayna halkına gösterilen düşmanca tavır” nedeniyle sonlandırdı.Kiev Metro İdaresi Müdürü Viktor Brahinski, Kiev’deki metro istasyonlarına sığınanların sayısının 15 bine ulaştığını açıkladı. Ukrayna basınına konuşan Brahinski, istasyonların 100 bin kişiye kadar kapasitesi olduğunu, istasyonlarda duş imkanının bulunduğunu, içerdekilere ilaç ve gıda temin edildiğini söyledi.BBC Ukraynaca Servisi’nin aktardığına göre “Çok sayıda kişinin gidecek hiçbir yeri yok. Zemindeki birkaç metrekarelik battaniyeler evleri olmuş durumda” dedi ve ekledi: “İnsanların sıcak kıyafetler ve gıda getirmesini, etraflarında yardıma ihtiyacı olanları, özellikle de yaşlıları ve bebekli kadınları desteklemesini istiyoruz.”Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Ukrayna’yı terk etmek isteyen öğrenciler için bir telefon hattı açtıklarını duyurdu. Son günlerde özellikle Afrikalı ve Asyalı öğrencilerin ülkeyi terk etmekte zorlandığına dair haberler basında yer almıştı. Kuleba tüm sınırlarda işlemlerin 7/24 sürdüğünü de ekledi.ABD Savunma Bakanlığı, bu hafta yapılması planlanan Minuteman III kıtalararası balistik füze denemesinin ertelendiğini açıkladı. Bakanlık Sözcüsü John Kirby, “Böylesi gergin bir anda nükleer sorumluluğumuzun farkında olduğumuzu göstermek için bu kararı aldık” dedi.Rusya lideri Putin, hafta sonu Rusya’nın nükleer güçlerini alarm seviyesine geçirdiğini açıklamıştı. ABD’nin aynı adımı atarak karşılık vermediğini hatırlatan Kirby, Putin’in bu söyleminin yapıcı olmadığını ekledi. ABD’de her yıl birden fazla kıtalararası balistik füze denemesi yapılıyor. Bu füzelerin deneme takvimi genellikle birkaç yıl öncesinen belirlenmiş oluyor.Dünyanın en büyük kripto para borsalarından Binance'in kurucusu ve yöneticisi Changpeng Zhao, Rus halkının platforma erişimini yasaklamayacaklarını açıkladı. BBC'ye konuşan Zhao "Pek çok Rus savaşı desteklemiyor" dedi.BBC Ukrayna ve Rusya’nın sınır bölgelerindeki dinleyicilerine ulaşabilmek için yeni bir kısa dalga radyo yayını başlattı. Radyoda BBC Dünya Servisi’nin İngilizce yayınları günde dört saatliğine yer alacak. Yeni yayın yerel saatle 18:00-20:00 arasında 15735 kHz, 00:00-02:00 arasında ise 5875 kHZ frekanslarından dinlenebilecek.Konuyla ilgili bir açıklama yayınlayan BBC Genel Müdürü Tim Davie “Savaşça önce hakikat ölür derler” dedi ve ekledi: “Dezenformasyon ve propagandanın çok yaygın olduğu çatışmada, insanların güvenebileceği, bağımsız ve gerçeklere bağlı haberlere ihtiyaç olduğu aşikar. “Bu ihtiyacı gösteren önemli bir gelişme de Rusya’da milyonlarca kişinin haber için BBC’yi izlemeye başlaması. “Rus halkına gerçekleri ulaştırmak için elimizden geleni yapacağız.”ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna’nın işgalinin ardından altı günde altı Avrupa ülkesini ziyaret edecek. NATO ve AB liderlerinin yanı sıra Brüksel’de görüşecek Blinken, Polonya, Moldova, Litvanya, Estonya ve Letonya’ya da gidecek. Blinken yola çıkmadan önce Çarşamba akşamı yaptığı konuşmada Ukrayna krizinin hızla “Avrupa’nın istikrarına bir tehdide dönüştüğünü” söyledi.Blinken Rusya’nın saldırılarını ve nükleer silahlar konusundaki söylemini kınadı ve “Bu Putin’in savaşı, Rus halkının değil… Rusların büyük kısmının bu savaşı istemediğini biliyoruz” dedi.Hollanda'nın Lahey kentindeki Uluslararası Ceza Mahkemesi, Ukrayna'da 2013 yılından bu yana işlenen savaş ve insanlığa karşı suçlar ile soykırım iddialarına ilişkin resmen soruşturma başlattı. Soruşturma, sözleşmeye taraf olan 39 ülkenin başvurusunun ardından açıldı.Ukrayna, başkent Kiev’deki tren istasyonu yakınlarında dün akşam duyulan büyük patlamanın, hava savunma sistemleri tarafından düşürülen bir Rus seyir füzesinden kaynaklandığını açıkladı. İçişleri Bakanlığı Danışmanı Anton Heraşçenko, füzenin enkazının ısıtma amacıyla kullanılan bir boru hattının üzerine düştüğünü söyledi. Facebook hesabından bir paylaşım yapan Heraşçenko, “Füze hedefine ulaşsa çok daha büyük bir yıkım yaşanacaktır” dedi. Patlama sonucu ölen veya yaralanan olup olmadığı bilinmiyor.