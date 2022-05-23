Ukrayna’dan kaçanların sayısı 6,5 milyona yaklaştı

Ukrayna’nın doğusunda çatışmalar





Rus hava saldırıları yoğunlaşıyor





DW'ningöre, Birleşmiş Milletler’e (BM) göre Rusya’nın işgali nedeniyle Ukrayna’yı terk edenler 6,4 milyonu geçerken, Ukrayna’nın doğusundaki Luhansk bölgesinde şiddetli çatışmaların yaşandığı aktarıldı.BM Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin (UNHCR) Alman Welt am Sonntag gazetesine yaptığı açıklamaya göre, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin başladığı 24 Şubat tarihinden bu yana 6 milyon 400 binden fazla insan Ukrayna’yı terk etmek durumunda kaldı. Bu insanlardan 3,4 milyonu komşu Polonya’ya sığınırken, 943 bini Romanya’ya, 888 bini Rusya’ya ve 627 bini de Macaristan’a gitti.Komşu olmayan ülkelere giden Ukraynalıların sayısında Almanya, Çekya ve İtalya’nın başı çektiği kaydedildi. Alman İçişleri Bakanlığı verilerine göre, 700 binden fazla Ukraynalı sığınmacı savaşın başlamasından bu yana ülkeye giriş yaparken, ilgili ülkelerden yapılan açıklamalara göre bu rakam Çekya için 348 bin ve İtalya için 118 bin olarak belirlendi.UNHCR aynı zamanda yurt dışından Ukrayna’ya 1,9 milyon kişinin girdiğini açıkladı. Kurum, bu rakamın kalıcı olarak ülkelerine dönenlerle birlikte geçici olarak dönenleri de kapsadığını belirtti.Öte yandan, Ukrayna’nın doğusunda yer alan Luhansk bölgesindeki Syevyerodonetsk ve Lısıçansk şehirlerinde ağır çatışmaların devam ettiği ifade edildi. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı tarafından Pazar günü yapılan açıklamada, Ukrayna birliklerinin mevzilerinin bölgedeki tüm cephe hattı boyunca Rus topçuları tarafından bombalandığı belirtildi. Açıklamada, Rus birliklerinin Syevyerodonetsk’in kuzeyi, doğusu ve güneyindeki kasabalara saldırdığı ancak bu kasabaları ele geçiremediği bilgisi paylaşıldı. Lısıçansk’tan Donetsk bölgesindeki Bahmut'a giden yolun güneyindeki köylerde de çatışmaların aynı derecede şiddetli geçtiği aktarıldı.Rus ordusu günlerdir Donetsk bölgesinden, Syevyerodonetsk ve Lısıçansk çevresindeki Ukraynalı gruplara ikmali kesmeye çalışıyor. Ukrayna kaynaklarına göre, önceki gün bu iki şehir arasından akan nehrin üzerindeki bir köprü Rus birlikleri tarafından imha edildi.Rusya Savunma Bakanlığı, son 24 saat içinde Donbas'taki beş silah deposu da dahil olmak üzere yaklaşık 40 hedefe havadan saldırı düzenlendiğini açıkladı. Ayrıca ülke çapında 580'den fazla hedefe roket ve topçu ateşi açıldığı da aktarıldı.Ukrayna’dan yapılan açıklamaya göre, Rusya, Ukrayna genelinde hava saldırılarını yoğunlaştırıyor. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı Pazar günü yaptığı açıklamada, Rus ordusunun "tüm bölgede füze ve hava saldırılarını" sürdürdüğünü ve bunların "yoğunluğunu artırdığını" söyledi. Açıklamada, Moskova’nın hava kuvvetlerini ülkedeki "önemli altyapıyı yok etmek için" giderek daha fazla kullanmakla itham etti.Ukrayna parlamentosu da halihazırda var olan sıkı yönetimi ve genel seferberliği 90 gün daha uzattı. 23 Ağustos’a kadar geçerli olacak sıkı yönetim ve seferberliği, Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenskiy Rusya’nın Ukrayna’yı işgale başladığı 24 Şubat günü ilan etmişti.