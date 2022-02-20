Samanyolu Haber /Dünya / Ukrayna’dan Rusya’ya sığınmacı göçü /20 Şubat 2022 15:06

Ukrayna’dan Rusya’ya sığınmacı göçü

Rus hükümeti şu ana dek, Ukrayna’nın doğusundan yaklaşık 40 bin sığınmacının topraklarına geldiğini duyurdu. Bölgeden yüz binlerce insanın daha tahliye edilmesi için hazırlıklar devam ediyor.

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Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ukrayna'nın doğusunda yaşayan on binlerce kişinin Rusya'ya sığındığı bildirildi. Ülkenin resmi haber ajansı Tass'a konuşan Acil Durumlar Bakan Vekili Aleksandr Çupriyan, 40 binden fazla sığınmacının sınırı geçerek Rostov bölgesine geldiğini ve burada oluşturulan 92 acil barınma merkezlerine yerleştirildiğini duyurdu. Ukrayna'nın doğu bölgelerine hakim olan, Rus azınlığa mensup ayrılıkçı liderler, gerilimin giderek artması üzerine Cuma günü bölgede yaşayanlara, Ukrayna ordusunun saldırıya geçebileceğini öne sürerek bölgeyi terketme çağrısında bulunmuştu. 

DW'nin haberine göre Ukrayna hükümet yetkilileri ve ordu mensupları ise, söz konusu bölgeye böyle bir saldırı planlanmadığını daha önce defalarca dile getirmişti.

Ayrılıkçı güçlerin daha önce yaptığı açıklamalara göre Donetsk bölgesinde yaşayan yaklaşık 700 bin kişinin güvenlik amacıyla Rusya'ya götürülmeleri planlanıyor. Bunun için otobüslerin ve trenlerin de hazır tutulduğu bildiriliyor.

Ukrayna'dan gelecek her sığınmacıya, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin‘in talimatıyla, hükümet tarafından 10 bin ruble (yaklaşık 1.800 TL) veriliyor.
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