Ukrayna Danimarka'nın gönderdiği 2'nci parti F-16'ları teslim aldı

Rusya-Ukrayna savaşı 3 yıla yakın zamandır sürerken, Batılı ülkelerin Ukrayna'ya mali ve askeri yardımları da sürüyor. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Danimarka'dan ikinci parti F-16 savaş uçaklarını teslim aldıklarını duyurdu.





Gazete Duvar'da yer alan habere göre, Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna'ya F-16 uçaklarının bir bölümünün daha teslim edildiğini belirterek, "Danimarka'dan gönderilen ikinci parti F-16 uçakları şu anda Ukrayna'da bulunuyor. Danimarkalılar tarafından ilk sağlanan uçaklar şimdiden Rus füzelerini vuruyor ve insanlarımızı ve altyapımızı kurtarıyor. Şimdi hava kalkanımız daha da güçlendirilmiştir. Eğer tüm ortaklarımız bu kadar kararlı olsaydı, Rus terörünü durdurmayı çoktan başarmış olurdu" ifadelerini kullandı. Zelenskiy, desteklerinden dolayı Danimarka halkına ve hükümetine de teşekkür etti.





UKRAYNA: RUSYA'NIN FÜZE SALDIRISINDA 3 KİŞİ ÖLDÜ

Ukrayna Acil Durumlar Devlet Servisi'nden yapılan açıklamada ise Rusya'nın Krivoy Rig kentine füze saldırısı düzenlediği iddia edildi. Saldırıda bir sivil binanın isabet aldığı, saldırı sonucunda üç kişinin öldüğü, 17 kişinin yaralandığı bilgisi paylaşıldı.





Rusya Savunma Bakanlığı da bugün yaptığı açıklamada, Rusya güçlerinin Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk bölgesindeki küçük bir köy olan Berestky'i kontrol altına aldığını duyurdu. Bakanlıktan dün yapılan açıklamada da son bir haftada beşi Donetsk, biri Zaporijya bölgelerinde olmak üzere altı yerleşim biriminin Rusya ordusunca kontrol altına alındığı bildirilmişti. Söz konusu yerleşim yerlerinin Donetsk'teki İlyinka, Romanovka, Petrovka, Pustınka, Suhiye Yalı ve Zaporijya'daki Novodarovka olduğu belirtilmişti.