Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'den müzakere mesajı :'Kapıyı kapatmadım'

Rus ordusu Herson’dan çekilmeyi duyurduğu zaman Batı medyasında ABD’li bazı diplomatların Rus diplomatlarla gizliden görüştüğü yazılmıştı. ABD’nin Zelenski’ye ‘müzakereler için baskı yaptığı iddiaları Amerikan basınına da yansıdı. Bu iddiaları takiben Rusya ordusunu Herson şehrinden çekti. Mukabilinde Zelenski’den müzakere konusunda açıklamalar gelmeye başladı.







Amerikan televizyon kanalı CNN'e verdiği röportajda konuşan Ukrayna Devlet Başkanı "Kapıyı kapatmadım. Rusya ile görüşmeye hazırız dedim ama başka bir Rusya ile. Barışa gerçekten hazır olacak olan Rusya ile” dedi.





Daha önce Zelenski, Rusya’nın başında Putin olduğu sürece müzakere etmeyeceklerini söylemiş bu sözlerini de kanun maddesi yaparak başkanlık kararnamesi yayınlamıştı.





Zelenskiy, Moskova'ya "Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün yeniden sağlanması, BM Sözleşmesine saygı, askeri operasyonların neden olduğu tüm kayıpların tazmin edilmesi, tüm savaş suçlularının cezalandırılması ve benzer bir saldırının tekrarlanmayacağının garanti edilmesi" şartlarını duyurmuştu.





Ancak son yayınlanan CNN röportajında Zelenski, şimdiye kadar Rusya Federasyonu'ndan bu koşullara hazır olma konusunda ne Putin'den ne de başka birinden açıklamalar duymadığını, Rusya'dan ültimatomlar dışında hiçbir şey duymadığını söyledi.