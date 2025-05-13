Samanyolu Haber /Gündem / Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy perşembe günü Türkiye'ye geliyor /13 Mayıs 2025 17:07

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy perşembe günü Türkiye'ye geliyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy Perşembe günü Türkiye'ye gelerek Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceğini, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gelmesi durumunda ise İstanbul'a geçeceklerini söyledi.

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy Perşembe günü Türkiye'ye gelerek Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceğini, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gelmesi durumunda ise İstanbul'a geçeceklerini söyledi.

Zelenskiy ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump'ı da Türkiye'ye davet ettiklerini açıkladı. Ukrayna lideri "ABD Başkanı'nın kararını bilmiyorum ama katılımını teyit ederse bunun Putin'in gelmesi için itici güç olacağını düşünüyorum" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşta yeni bir dönüm noktasının eşiğine gelinirken, gözler İstanbul’da yapılacak görüşmeye çevrildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, İstanbul’da yalnızca Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşeceğini belirtmişti.

Rusya cephesini kimin temsil edeceği henüz belli olmazken, Moskova’dan beklenen açıklama henüz gelmedi.

Görüşmede, ABD Başkanı Trump’ın özel temsilcisi Steve Witkoff ve Trump'ın Ukrayna özel temsilcisi Keith Kellogg’un da katılmak için İstanbul’a geleceği açıklanmıştı.
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