Ukrayna drone saldırılarını artırıyor, Rusya cephelerde ilerliyor

Samanyoluhaber.com - Moskova





Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, hava savunma sistemlerinin sadece dün toplam 34 insansız hava aracını (İHA) başkente yaklaşırken imha ettiğini açıkladı.





Rus Hava Savunması bir gecede 82 İHA’yı durdurdu





Rusya Savunma Bakanlığı, ülkenin sekiz bölgesi ile Karadeniz ve Azak Denizi üzerinde son 24 saatte toplam 82 insansız hava aracının (İHA) hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğini açıkladı. Bakanlığın yaptığı açıklamaya göre düşürülen İHA'ların en yoğun olduğu bölgeler Bryansk (30 İHA) ve Tula (26 İHA) bölgeleri.





Tula bölgesi Valisi Dmitri Milyayev, bölgesindeki hava savunma faaliyetlerini doğrulayarak, "Olay yerinde herhangi bir can kaybı veya hasar bulunmuyor" ifadelerini kullandı.





İHA saldırıları havalimanlarını etkiliyor





Hava saldırıları nedeniyle Krasnodar'daki havalimanının 25 Ekim saat 22:00'den itibaren geçici olarak faaliyetlerine ara verdiği bildirildi. Söz konusu önlemin, bölgedeki hava trafiği güvenliğini sağlamak amacıyla alındığı belirtildi.





Saldırılar nedeniyle başkentteki iki önemli havalimanı, Domodedovo ve Jukovskiy, uçuşlara kapatıldı.





Yetkililer, bu önlemin hava trafiği güvenliğini sağlamak amacıyla alındığını belirtti. Enkaz düşen bölgelerde ise acil durum ekiplerinin çalışma yürüttüğü ifade edildi.





Bu koordineli saldırılar, Ukrayna'nın Rusya'nın başkenti de dahil olmak üzere derin hedeflere yönelik drone saldırılarını sürdürme kapasitesini gösterirken, Rus hava savunma sistemlerinin de bu tehditlere karşı etkin bir şekilde konuşlandırıldığını ortaya koydu.





Cephe Hattındaki Gelişmeler





Bunun yanında Rus birlikleri ise cephelerde ilerleme kaydediyor.





Rusya Savunma Bakanlığı'na yakın kaynaklar, Doğu Zaporijya bölgesinde "Doğu" askeri grubuna bağlı birliklerin Yençur Nehri'nin batı kıyısında önemli ilerlemeler kaydettiğini duyurdu.





Son günlerdeki operasyonlarda Novonikolayevka ve Privolnoe yerleşimlerinin kontrolünün ele geçirildiği bildirildi.





Rus 60. Motorize Piyade Tugayı'na bağlı birliklerin, "Vinogradnoye" mezrasının güneybatısındaki bölgeyi büyük ölçüde temizlediği ve Privolnoe'ye Rus bayraklarını diktiği belirtildi.





Rus birliklerinin Novonikolayevka'yı ele geçirdiği ve yerleşimde çok sayıda bayrak dikildiği aktarıldı. Bu ilerlemenin, Uspenovka'ya güneyden ve nehri aşmadan saldırı olanağı sağladığı değerlendiriliyor.