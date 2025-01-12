Ukrayna: Esir alınan Kuzey Koreli asker eğitime gittiğini sanıyormuş

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ordusunun Rusya'nın Kursk bölgesinde 2 Kuzey Koreli askeri esir aldığını ileri sürdü. Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yaralı 2 askerin Kiev’e getirildiğini belirtti.





Gazete Duvar'da yer alan habere göre "Tüm esirler gibi bu iki Kuzey Koreli askere de gerekli tıbbi yardım sağlanmaktadır" ifadesini kullanan Zelenskiy, Ukrayna Güvenlik Servisi müfettişleri tarafından ifadelerinin alındığını kaydetti. Zelenskiy, açıklamasında yakalanan askerlere ilişkin fotoğrafları da paylaştı.





'EĞİTİM İÇİN RUSYA'YA GİTTİĞİNİ SANIYORDU'





Öte yandan Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), Rusya'nın Kursk bölgesinde esir alınan 2 Kuzey Kore askerinden birinin Ukrayna'ya karşı savaşa değil, eğitim için Rusya'ya gittiğini sandığını açıkladı. Açıklamada, yakalanmalarının ardından esirlere gereken tüm tıbbi bakımın sağlandığı belirtilerek, "Esirler uluslararası hukuka uygun şartlarda tutuluyor" denildi.





Esirlerin Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi (NIS) ile yapılan iş birliği sayesinde tercüman aracılığıyla sorgulandığı kaydedilen açıklamada, askerlerden birinin Ukrayna'ya karşı savaşa değil, Rusya’ya eğitime gittiğini sandığı belirtildi.





"Esirin Ukrayna'ya karşı savaşmak için değil, eğitim için Rusya'ya gittiğini vurgulaması dikkat çekicidir" ifadelerinin yer aldığı açıklamada, esirler hakkında elde edilen bilgiler de paylaşıldı. Askerlerden birinin 2005 doğumlu olduğu ve 2021'den beri Kuzey Kore ordusunda görev yaptığının tespit edildiği aktarılırken, diğer askerin ise 1999 doğumlu olduğu ve 2016'dan beri Kuzey Kore ordusunda keskin nişancı olarak görev yaptığı bildirildi.





'ESİRLERİN HAYATİ TEHLİKESİ YOK'

Güney Kore İstihbarat Servisi’nden (NIS) yapılan açıklamada ise, 2 Kuzey Kore askerinin Ukrayna tarafından esir alındığı doğrulanarak, "Askerlerden biri Kuzey Kore askerlerinin Rusya'da önemli kayıplar verdiğini söyledi" denildi.





Yaralı olarak ele geçirilen esirlerin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilen açıklamada, "Ukraynalı istihbarat yetkilileriyle yakın iş birliği içinde Kuzey Koreli esirlerle ilgili bilgileri kamuoyu ile paylaşmaya devam edeceğiz" ifadeleri kullanıldı.