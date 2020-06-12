Ukrayna first lady'sinin koronavirüs testi pozitif çıktı









Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy’in eşi Elena yaptığı Facebook açıklamasında, “Koronavirüs testim bugün pozitif çıktı. Benim için beklenmedik bir haberdi. Zira hem ben hem de ailem; maske takmak, eldiven giymek ve teması minimumda tutmak dahil tüm kurallara uymaya devam ediyorduk” dedi.





Kendisini iyi hissettiğini ve evde diğer aile üyelerinden izole bir biçimde tedavi gördüğünü söyleyen Elena Zelenskaya, “Vladimir (Zelenskiy) ve çocuklar da test yaptırdı, onların sonuçları negatif” diye ekledi.





Ukrayna first lady’si ayrıca, karantina tedbirlerinin gevşetilmiş olmasının koronavirüs salgınının bittiği anlamına gelmediği uyarısını da yaptı: “Tehlike geçmiş değil, yakınımızda. Göründüğünden daha yakınımızda.”





Ukrayna’da şimdiye dek 29 bin 753 koronavirüs vakası görüldü. Bu kişiler içinden 13 bin 567’sinin virüsü yendiği, 870 kişininde hayatını kaybettiği belirtiliyor. Koronavirüs pozitif olan diğer kişilerin tedavisi ise devam ediyor.