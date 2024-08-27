Ukrayna Genelkurmay Başkanı Syrskyi: 'Kursk'ta yüzlerce Rus askerini esir aldık'

Ukrayna Genelkurmay Başkanı General Oleksandr Syrskyi, Ukrayna silahlı kuvvetlerinin Rusya'nın Kursk bölgesinde ilerlemeye devam ettiğini belirtti.



İki buçuk yıldır Rus kuvvetlerine karşı mücadele eden Ukrayna, 6 Ağustos'ta Rusya sınırları içinde askeri harekât başlatarak Rusya'nın Kursk bölgesine girmişti.



Sözcü'de yer alan habere göre General Oleksandr Syrskyi, video bağlantısıyla televizyonda yayımlanan açıklamasında Kursk bölgesinde 594 Rus askerini esir aldıklarını ve 100 yerleşim yerini ele geçirdiklerini belirtti. Syrskyi ayrıca Ukrayna'nın Pokrovsk cephesine giden ikmal yollarına Rusya'nın saldırdığını söyleyerek durumun o cephede genel olarak zorda olduğunu belirtti.



'KURSK SALDIRISINDA ABD'NIN PARMAĞI VAR'



Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Sergey Ryabkov ise, Ukrayna'nın Kursk'a yaptığı saldırıya ABD'nin müdahil olmasının bir "gerçek" olduğunu söyledi.



Ryabkov bu iddiayı desteklemek için kanıt sunmadı fakat bir başka Rus devlet ajansı olan RIA'nın aktardığı habere göre detay vermeden Rusya'nın vereceği cevabın çok daha sert olacağını söyledi.



Beyaz Saray, Ukrayna'nın düzenlediği Kursk harekâtından önceden haberdar olmadığını açıklamıştı.



Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'nın Batı'dan aldığı silahlarla Rusya'nın iç kesimlerine saldırmasına izin verilmesi taleplerinin şantaj anlamına geldiğini söyledi. Lavrov ayrıca Rusya'nın nükleer silah doktrininde "ayarlamalar" yaptığını ve Batı'daki nükleer silaha sahip ülkelerin "ateşle oynamasının" tehlikeli olduğunu söyledi.