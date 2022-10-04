Ukrayna güçleri Rusya’nın ilhak ettiği topraklara doğru ilerliyor

Rus güçlerinin doğruladığı ilerlemeye ilişkin, Ukrayna askerlerinin doğuda ise Luhansk bölgesine doğru yol aldıkları kaydedildi.



Ukraynalı yetkililer, savaşın başlamasından bu yana güneydeki en büyük atılımını gerçekleştiren Ukrayna güçlerinin dün stratejik Dnipro Nehri boyunca ilerleyerek birkaç köyü geri aldığını açıkladı.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski dün gece yaptığı açıklamada, “çeşitli bölgelerde yeni yerleşim yerlerinin kurtarıldığını” söyleyerek, birçok bölgede şiddetli çatışmaların devam ettiğini kaydetti.

Ukrayna ordusunun güney operasyon komutanlığı ise gece yaptığı güncellemede, güneydeki Ukrayna güçlerinin 31 Rus tankını ve bir adet çoklu roketatarı imha ettiğini bildirdi ancak çatışmanın nerede gerçekleştiğine dair ayrıntı vermedi.





Reuters haber ajansı, Ukrayna’nın doğu cephesinde ilerlediğine şahit olduğunu bildirerek, Ukrayna askeri araçlarının hafta sonunda geri alınan Lyman demiryolu merkezini ve Donbas bölgesine ilerlemek için bir hazırlık noktasını güçlendirmek üzere dün yola çıktığını aktardı.





Diğer yandan, Donbas'ı oluşturan iki bölgeden biri olan Luhansk'ın valisi Serhiy Gayday, Rus güçlerinin Lysychansk ve Siverodonetsk gibi büyük şehirleri geri alma yolunda bir hedef olan Svatovo kasabasındaki bir psikiyatri hastanesini ele geçirdiğini söyledi.





Ukrayna televizyonuna verdiği demeçte Gayday, "Binada oldukça geniş bir yeraltı odaları ağı var ve savunma pozisyonu almış durumdalar" dedi.





Ukrayna'nın Herson şehrine Rusya tarafından atanan lider Vladimir Saldo ise Rus devlet televizyonuna verdiği demeçte, güneyde Ukrayna birliklerinin ülkeyi ikiye bölen Dnipro Nehri'nin batı kıyısındaki Dudchany kasabasını geri aldığını söyledi. Saldo, "Ukrayna güçleri tarafından işgal edilen yerleşim yerleri var" dedi.

Reuters’a konuşan Kiev'de yaşayan askeri analist Oleh Zhdanov, "Cepheyi yarmış olmamız, Rus ordusunun saldırı yeteneğini çoktan kaybettiği ve bugün ya da yarın savunma yeteneğini de kaybedebileceği anlamına geliyor" dedi.

Pentagon'dan üst düzey bir yetkili olan Celeste Wallander dün yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın savaş alanındaki hedeflerinin birçoğuna ulaşma yolunda ilerlediğini ve bunun da kendisine "muhtemelen kış boyunca sıcak çatışmaların azalacağı bir dönemi atlatmak için çok daha iyi bir savunma pozisyonu" verdiğini söyledi.

Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin, Luhansk, Donetsk, Herson ve Zaporijya'da yapılan referandumlardan sonra geçen hafta bu bölgelerin ilhak anlaşmalarını imzalamıştı.



