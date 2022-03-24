Samanyolu Haber /Dünya / Ukrayna gündemli olağanüstü NATO zirvesinden ortak 'Rusya' açıklaması: Kararlıyız! /24 Mart 2022 16:59

Ukrayna gündemli olağanüstü NATO zirvesinden ortak 'Rusya' açıklaması: Kararlıyız!

Brüksel'de düzenlenen NATO Olağanüstü Liderler Zirvesi sonrası ortak bildiri yayınlandı.

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Rusya-Ukrayna savaşı gündemi ile toplanan NATO Olağanüstü Liderler Zirvesi bugün Brüksel'de başladı. 

NATO Olağanüstü Liderler Zirvesi sonrası ortak bildiri yayınlandı. 

Cumhuriyet'in haberine göre bildiride "Rusya'nın sivillere yönelik saldırısını güçlü bir şekilde kınıyoruz. Rusya'nın saldırısı küresel güvenliği tehdit ediyor" ifadeleri yer aldı.

Açıklamada şunlar denildi:

"Rusya'nın uluslararası güvenlik ve istikrarın temellerini yok etme girişimlerine karşı koymakta kararlıyız. Rusya ve Belarus'u sorumlu tutuyoruz.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini en güçlü şekilde kınıyoruz. Putin'i bu savaşı derhal durdurmaya ve askeri güçlerini Ukrayna'dan geri çekmeye çağırıyoruz. Belarus'u suç ortaklığına son vermeye çağırıyoruz. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı küresel güvenliği tehdit ediyor.

Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehditlere karşı hazırlığımızı artıracağız. Haziran ayında Madrid'de bir araya geldiğimizde daha fazla karar alacağız.

Rusya'nın kimyasal veya biyolojik silah kullanması kabul edilemez ve ciddi sonuçları olur."

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