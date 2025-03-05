Samanyolu Haber /Dünya / Ukrayna hangi kritik nadir elementlerine sahip? /05 Mart 2025 12:57

Ukrayna hangi kritik nadir elementlerine sahip?

Ukrayna, son teknolojiyi geliştirmek için gereken kritik ham maddeler ve nadir toprak elementleri açısından önemli rezervlere sahip. Hem Donald Trump hem de Volodimir Zelenskiy, ABD-Ukrayna ilişkilerindeki kötüleşmeye rağmen, ABD'nin Ukrayna'nın imrenilen minerallerine ve nadir topraklarına erişimine ilişkin bir anlaşmanın hala gündemde olduğunu söylediler.

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Kritik ham maddeler

Dünya Ekonomik Forumu'na göre, Ukrayna'da 116 türde 20.000 maden yatağı bulunuyor ve bunların 3.055'i Rusya'nın 2022'deki işgalinden önce aktifti. Ukrayna, elektrikli araçlarda kullanılan şarj edilebilir pillerin üretimi için gerekli olan tahmini 500.000 ton kullanılmamış lityuma sahip. Ayrıca, havacılık, askeri ve tıbbi uygulamalarda kullanılan titanyumun küresel üretiminin yüzde 6'sını gerçekleştiriyor ve yarı iletkenler için gerekli olan galyum üretiminde dünyanın 5. büyük üreticisi konumunda.

Nadir toprak elementleri

Ukrayna, akıllı telefonlar, rüzgâr türbinleri ve MRI'lar gibi yüksek teknoloji ürünü cihazlarda kullanılan nadir toprak elementlerinin de önemli rezervlerine sahip. BM'ye göre, bu yatakların küresel rezervlerin yüzde 5'ini oluşturduğu tahmin ediliyor.

İşgal altındaki topraklar

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın şu anda Ukrayna'nın maden kaynaklarının yaklaşık yüzde 20'sini kontrol ettiğini belirtti. Ukraynalı düşünce kuruluşlarına göre, Ukrayna'daki madenlerin yaklaşık yüzde 40'ı Rusya tarafından kontrol edilen topraklarda bulunuyor.

Demokratik ülkelerin erişim arayışı

Çin, ham madde işleme pazarına hakim ve diğer küresel güçleri kendisine bağımlı kılıyor. Avrupa Birliği ve ABD, bu tür malzemelere olan talep hızla artarken tedarik zincirlerini çeşitlendirme çabalarını yoğunlaştırıyor. 2021 yılında Avrupa Birliği ve Ukrayna, ham maddeler konusunda stratejik bir ortaklık kurdu.

ABD-Ukrayna anlaşması

Ukrayna Başbakanı Denis Şmıhal, Kiev'in ABD ile maden anlaşmasını "her an" imzalamaya hazır olduğunu belirtti. Başkan Trump, anlaşmanın "ölü" olmadığını ve bunun ABD için harika bir anlaşma olduğunu söyledi. Ancak, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Trump'ın önerdiği maden anlaşmasının Ukrayna'da kalıcı bir barışın sağlanması için yeterli bir güvenlik garantisi olmayacağını ifade etti.
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