Ukrayna, Herson'u geri almak için saldırıya hazırlanıyor

Rusya çatışma bölgesinde yaşayanların tahliyesini arttırıyor ve Herson bölgesindeki durumun kötüleştiğini kabul ediyor. Şubat ayından bu yana Moskova tarafından ilhak edilen toprakların tek büyük şehri olan Herson'dan en az 70 bin sivil gönderildi.



Kremlin yanlısı medya kuruluşları Rus birliklerinin karargahlarını 80 kilometre güneydoğuya taşıdıklarını ve bazılarının 18. yüzyıl Rus komutanlarının bronz heykellerini götürdüklerini bildirdi.



Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı General Valeri Zalujni dün yaptığı açıklamada Rus güçlerinin, cephenin belirli bölümlerindeki çatışmaların yoğunluğunu üç katına çıkardığını ve günde 80'e varan saldırı düzenlediğini bildirdi.



Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus güçlerinin şu anda bu saldırı operasyonlarını Bahmut, Avdivka ve Donetsk’in batısında yoğunlaştırdığını bildirdi.



Ancak İngiltere Savunma Bakanlığı bugün yayınladığı istihbarat güncellemesinde "Rusya'nın yeni seferber ettiği askerler muhtemelen en az eğitime sahipler ya da hiç eğitim almamışlar" dedi.



Raporda, "Rusya muhtemelen mevcut seferberlik hareketi ve yıllık sonbahar zorunlu askere alımlar için, askeri eğitim sağlamakta zorlanıyor. Rus Silahlı Kuvvetleri, Eylül ayında ilan edilen kısmi seferberlik için gerekli olan yaklaşık 300 bin askerin eğitimini sağlamakta zaten güçlük çekiyordu. Bu sorunlar, Kasım ayında yaklaşık 120 bin asker için başlayacak olan ek düzenli sonbahar yıllık askere alım ile daha da artacak’’ denildi.



Rusya'daki eğitim personeli, mühimmat ve tesis sıkıntısı nedeniyle Moskova’nın Belarus'ta asker eğitme yoluna gittiği belirtilen istihbarat raporunda, "Çok az eğitim almış ya da hiç eğitim almamış güçlerin konuşlandırılması, çok az ilave saldırı muharebe kabiliyeti sağlar" ifadeleri yer aldı.



ABD'den yeni yardım paketi



Öte yandan ABD, Rusya'nın işgaline karşı mücadele dokuzuncu ayına girerken Ukrayna'ya yaklaşık 400 milyon dolarlık güvenlik yardımı daha sağlıyor.



ABD Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada son paketin "ABD'nin Ukrayna'nın en acil ihtiyaçlarını karşılayarak Ukrayna'yı destekleme ve aynı zamanda Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin uzun vadede egemenliğini savunma kapasitesini geliştirme konusundaki kararlılığının altını çizdiği" belirtildi.



Açıklamada ABD'nin işgalin başlamasından bu yana Ukrayna'ya 18.2 milyar dolardan fazla yardım yaptığı belirtildi.