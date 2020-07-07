Samanyolu Haber /Dünya / Ukrayna iflas tehdidiyle karşı karşıya /07 Temmuz 2020 12:26

Ukrayna iflas tehdidiyle karşı karşıya

Alman Handelsblatt gazetesi, Ukrayna Merkez Bankası Başkanı Yakov Smoliy'in istifası nedeniyle ülkenin yeniden iflas tehdidiyle karşı karşıya olduğunu belirtti.

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Yakov Smoliy, geçen hafta Ukrayna Merkez Bankası'na sistematik siyasi baskı yapıldığını belirterek Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e istifasını sunmuştu. Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada, Zelenskiy'in talimatıyla cuma günü yapılan oturumda Smoliy'i görevden almıştı.

Smoliy'in görevden ayrılmasıyla ilgili bir habere yer veren Handelsblatt, "Şu anda Ukrayna devleti iflas tehdidiyle karşı karşıya. Kiev'in yabancı kredi kuruluşlarına olan milyarlarca dolarlık borcun en kısa sürede kapatılmasını sağlamalı. Sadece bu yıl içinde Ukrayna'nın vadesi dolmak üzere olan 17 milyar dolarlık eski kredileri yeniden yapılandırması gerekecek" ifadelerine yer verdi.

Smoliy'in beklenmedik istifası nedeniyle 8 Temmuz'da Londra Borsası'na sürülmesi planlanan Euro tahvillerin ihracının askıya alındığına dikkat çeken gazete, "Smoliy'in gidişi, Zelenskiy'in yüzüne vurulmuş bir darbe ve Zelenskiy'in reformlar alanındaki gündemine yönelik bir güvensizlik oyu teşkil ediyor" diye vurguladı.
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