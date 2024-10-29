Samanyolu Haber /Gündem / Ukrayna İHA’ları Çeçenistan’a ulaştı, Voronej’de ise askeri sanayi vuruldu /29 Ekim 2024 12:58

Ukrayna İHA’ları Çeçenistan’a ulaştı, Voronej’de ise askeri sanayi vuruldu

Çeçenistan’ın Gudermes kentinde bulunan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in adını taşıyan Rusya Özel Kuvvetler Üniversitesi (RUS), insansız hava araçlarıyla yapılan bir saldırıya hedef oldu.

SHABER3.COM

Samanyoluhaber.com - Moskova

Yerel Yönetim Başkanı Ramzan Kadırov, saldırıda herhangi bir yaralanma olmadığını, yalnızca üniversitedeki bir binanın çatısının alev aldığını belirtti. Yangının hızla söndürüldüğünü ve üniversitenin normal faaliyetlerine devam ettiğini ifade etti.

Rusya Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada Belgorod, Bryansk, Kursk bölgeleri ve Karadeniz üzerinde gece boyunca birkaç İHA’nın ele geçirildiğini bildirdi.

Voronej’de Ukrayna İHA'sı askeri sanayi alanını vurdu

Ayrıca Rusya’nın Voronej bölgesinde bir sanayi kuruluşuna düşen insansız hava aracı (İHA) yangına sebep oldu ve bir kişi yaralandı. Bölge Valisi Alexander Gusev, enkazın düşmesiyle binanın ve bir tankın hasar gördüğünü, yaralanan kişinin tıbbi gözetim altında olduğunu açıkladı. Olayda ayrıca iki konut ve bir müştemilatın da hasar aldığı bildirildi.

Vali Gusev, elektronik savaş ve hava savunma sistemlerinin müdahalesiyle bölgede yaklaşık 10 İHA’nın düşürüldüğünü belirtti. Olay sonrası güvenlik önlemleri sürerken, bölgede İHA saldırısı tehlikesinin devam ettiğine dikkat çekildi.

Savunma Bakanlığı ise gece saatlerinde, Bryansk bölgesinde 22, Belgorod ve Kursk bölgelerinde de dört İHA’nın düşürüldüğünü duyurmuştu. Aynı gün, Bryansk sınırında Rus güvenlik güçleri silahlı bir grubun sınırı geçme girişimini engelledi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Ukrayna İHA’ları Çeçenistan’a ulaştı, Voronej’de... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:32:56