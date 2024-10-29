Ukrayna İHA’ları Çeçenistan’a ulaştı, Voronej’de ise askeri sanayi vuruldu

Samanyoluhaber.com - Moskova





Yerel Yönetim Başkanı Ramzan Kadırov, saldırıda herhangi bir yaralanma olmadığını, yalnızca üniversitedeki bir binanın çatısının alev aldığını belirtti. Yangının hızla söndürüldüğünü ve üniversitenin normal faaliyetlerine devam ettiğini ifade etti.





Rusya Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada Belgorod, Bryansk, Kursk bölgeleri ve Karadeniz üzerinde gece boyunca birkaç İHA’nın ele geçirildiğini bildirdi.





Voronej’de Ukrayna İHA'sı askeri sanayi alanını vurdu





Ayrıca Rusya’nın Voronej bölgesinde bir sanayi kuruluşuna düşen insansız hava aracı (İHA) yangına sebep oldu ve bir kişi yaralandı. Bölge Valisi Alexander Gusev, enkazın düşmesiyle binanın ve bir tankın hasar gördüğünü, yaralanan kişinin tıbbi gözetim altında olduğunu açıkladı. Olayda ayrıca iki konut ve bir müştemilatın da hasar aldığı bildirildi.





Vali Gusev, elektronik savaş ve hava savunma sistemlerinin müdahalesiyle bölgede yaklaşık 10 İHA’nın düşürüldüğünü belirtti. Olay sonrası güvenlik önlemleri sürerken, bölgede İHA saldırısı tehlikesinin devam ettiğine dikkat çekildi.





Savunma Bakanlığı ise gece saatlerinde, Bryansk bölgesinde 22, Belgorod ve Kursk bölgelerinde de dört İHA’nın düşürüldüğünü duyurmuştu. Aynı gün, Bryansk sınırında Rus güvenlik güçleri silahlı bir grubun sınırı geçme girişimini engelledi.