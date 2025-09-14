Samanyolu Haber /Dünya / Ukrayna İHA'ları Rus enerji tesislerini hedef aldı /14 Eylül 2025 13:30

Ukrayna İHA'ları Rus enerji tesislerini hedef aldı

Ukrayna askeri birlikleri, Rusya’nın iç bölgelerinde enerji tesislerini hedef almaya devam ediyor.

Moskova

Dün gece Ukrayna insansız hava araçları, Rusya'daki "Başneft" petrol tesisini ve Primorsk limanını hedef alan saldırılar düzenledi.

Başkurtistan bölgesel yönetim Başkanı Radiy Habirov, Başneft tesisine yönelik saldırıda, güvenlik güçlerinin büyük kalibreli silahlarla bir İHA’yı düşürdüğünü ancak dronun enkazının tesis alanına düştüğünü açıkladı. 
Can kaybı veya yaralanma olmazken, tesisin küçük çaplı hasar aldığı belirtildi. Habirov, saldırıdan kısa bir süre sonra ikinci bir İHA’nın daha düşürüldüğünü ekledi.

Primorsk Limanı’nda Yangın

Ukrayna İHA’larının Primorsk limanına düzenlediği saldırı sonucunda, bir gemi ve pompa istasyonunda yangın çıktı. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, can kaybı yaşanmadı.

Bu saldırı Rusya’nın batıdaki kritik petrol terminalinde yükleme işlemlerinin geçici olarak durmasına neden oldu.

Rusya’nın Yanıtı ve Ukrayna’daki Saldırılar

Rusya, Ukrayna’nın petrol tesislerine yönelik saldırılarına karşılık, Ukrayna’daki askerî ve enerji altyapısını hedef alan yoğun saldırılar düzenledi. Rusya Savunma Bakanlığı, saldırıların sadece askerî ve enerji hedeflerine yönelik olduğunu açıkladı.

Enerji Savaşı Devam Ediyor

Ukrayna’nın Rusya’daki enerji altyapısına yönelik saldırıları, enerji piyasalarındaki gerilimi artırırken, Kiev’in Batı ile ilişkilerinde de yeni tartışmalara yol açabiliyor. Batı’nın bu saldırılara karşı resmî bir tepki vermemesi, siyasi ve ekonomik hesapların bu süreci şekillendirdiğini gösteriyor. 

Rusya Uluslararası İlişkiler Konseyi Genel Müdürü Ivan Timofeev, Batı’nın Ukrayna’nın Rusya’daki petrol tesislerine yönelik saldırılarını onaylamadığını belirtti.

Timofeev’e göre, Ukrayna Batı silah sistemlerini daha geniş çapta kullanmaya başlarsa, Rusya bu saldırılardan Batı’yı sorumlu tutabilir.
