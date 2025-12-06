Ukrayna, İHA'larla Çeçenistan’ı vurdu

Samanyoluhaber.com - Moskova





Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait insansız hava araçları (İHA), Rusya'nın iç bölgelerinde, başkent Moskova'ya yüzlerce kilometre uzaklıktaki iki ayrı hedefe eş zamanlı saldırılar düzenledi.





Ukrayna kaynaklı İHA'lar, Grozni şehir merkezindeki "Groznı-Siti" adlı gökdelen kompleksine saldırdı. Yerel kaynaklara ve sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre bina cephesinde birkaç katın camları tamamen parçalandı ve içeride yangın çıktı.





Saldırı nedeniyle Grozni Havalimanı'nda geçici olarak uçuş kısıtlamaları getirildi. Bu, Ukrayna İHA'larının Çeçenistan'a yönelik bilinen en ciddi saldırısı olarak kayda geçti. Daha önce Aralık 2024'te bir polis birliği kışlasına ve Ekim 2023'te Gudermes'teki bir üniversiteye düşük etkili saldırılar düzenlenmişti.





Krasnodar Bölgesi'ndeki Saldırı





Dün gece, Krasnodar Bölgesi'ndeki Temryuk liman kentinin altyapısı da İHA saldırısına uğradı. Bölge operasyon merkezinin açıklamasına göre, liman altyapısının bazı unsurları hasar gördü ve yangın çıktı. İtfaiye ekipleri müdahale etti. Ön bilgilere göre yaralı yok ve personel tahliye edildi.