Ukrayna ile Hırvatistan arasında 'NATO' gerilimi

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Ukrayna Dışişleri Bakanlığınca, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic'in, Ukrayna'nın en geri kalmış ülkeler arasında bulunduğu ve NATO'da yeri olmadığına ilişkin sözlerine tepki gösterildi. Ukrayna Dışişleri Bakanlığınca, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic'in, Ukrayna'nın en geri kalmış ülkeler arasında bulunduğu ve NATO'da yeri olmadığına ilişkin sözlerine tepki gösterildi.





Ukrayna Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Milanovic'in sözlerine tepki dile getirildi.





Hırvatistan'ın Kiev Büyükelçisi Anica Dzamic'in bakanlığa çağrıldığı bilgisine yer verilen açıklamada, "Kendisine, Milanovic'in, Ukrayna'nın NATO üyeliği ve NATO'nun desteğine yönelik sözleri neticesinde Ukrayna'nın son derece büyük bir hayal kırıklığına uğradığı iletilmiştir." ifadesi kullanıldı.





Milanovic'in sözlerinin, Ukrayna'nın Avrupa’daki geleceği için hayatlarını kaybeden insanların anısını rencide ettiğine değinilen açıklamada, "Hırvatistan Cumhurbaşkanının bu aşağılayıcı ifadelerinin kamuoyu önünde tekzip edilmesini ve gelecekte tekrarlanmamasını talep ediyoruz." denildi.







